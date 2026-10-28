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Krišto: Odluke u BiH da donose institucije i predstavnici sva tri naroda

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28.10.2026 12:59

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Борјана Кришто
Foto: ATV

Odluke u BiH treba da donose domaće institucije i politički predstavnici koji dolaze iz sva tri konstitutivna naroda, izjavila je predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, povodom izvještaju OHR-a Savjetu bezbjednosti UN.

Ona je novinarima rekla da je to njen i stav HDZ BiH iz kojeg dolazi.

"Svi koji učestvuju u vlasti trebaju preuzeti odgovornost, donositi odluke na osnovu Ustava, zakona, strukture i procedura, jer je to u interesu prije svega BiH i svih njenih naroda", poručila je Krišto.

Savjet bezbjednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.

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Borjana Krišto

OHR

Savjet ministara BiH

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