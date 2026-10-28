Mijenjao prozor na kući iz 1921. godine, pa otkrio pravo bogatstvo

Danski stolar pronašao je u zidu vile iz 1921. godine skrivenu kutiju sa zlatnim nakitom vrijednim više od 44.000 evra iz doba Drugog svjetskog rata.

Procjena je pokazala da dragocjenosti vrijede više od 44.000 evra, a vlasnici su pronalazak prijavili policiji i stručnjacima radi utvrđivanja istorijskog značaja.

Rutinski radni dan za stolara iz danskog mesta Give pretvorio se u pravu malu istorijsku avanturu. Tokom obnove vile podignute 1921. godine, majstor je iza oronulog prozora naišao na zapečaćenu metalnu kutiju. Ovaj neočekivani pronalazak pokrenuo je talas pitanja među sadašnjim vlasnicima, koji sada nastoje da otkriju ko je sakrio dragocjenosti među zidove i iz kog razloga.

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Stolar Mads Kjer dobio je zadatak da zamijeni dotrajali prozor na vijekovima staroj građevini. Drvena građa bila je isušena, farba se uveliko krunila, a cijeli okvir svjedočio je o decenijama propadanja. U trenutku kada je pažljivo uklanjao posljednji dio drvene konstrukcije, primjetio je šupljinu, a potom je sječivo njegovog alata udarilo o metal. Iz međuprostora je izronila zarđala limena kutija sa očuvanim pečatom.

"Ne možete a da ne osjetite kako vam srce brže kuca kada pronađete nešto što toliko godina nije ugledalo svjetlost dana. Ostavio sam alat po strani i počeo da radim veoma pažljivo. Imao sam osjećaj kao da otvaram stari dnevnik", ispričao je Mads Kjer.

Unutrašnjost kutije krila je presavijenu tkaninu koja je vremenom požutila, a ispod nje ležala je iznenađujuće dobro očuvana kolekcija zlatnog nakita.

Među pronađenim komadima nalazilo se nekoliko svedenih prstenova od 14-karatnog i 18-karatnog zlata, broš sa floralnim motivima divljeg rastinja, ogrlica s ovalnim priveskom, minđuše sa vidljivim tragovima nošenja i elegantna muška igla za rever jednostavnih linija. Uz dragocjenosti je stajao i komadić hartije sa jedva primjetnim zapisom imena i godine, ali je zub vremena skoro potpuno izbrisao mastilo, onemogućivši lako čitanje.

"Rijetko se pronalazi nešto toliko lično, a da vam istovremeno gotovo ništa ne govori o svojoj priči. Nisam mogla da se ne zapitam ko je posljednja osoba koja je dodirnula ovo malo blago", izjavila je vlasnica kuće Lene Holm.

Svjedočanstvo o ratnim previranjima

Objekat potiče iz 1921. godine i tokom proteklog veka više puta je mijenjao vlasnike. Aktuelni stanari smatraju da je nakit sklonjen u sklonište u nekom kriznom razdoblju, vjerovatno tokom ekonomske krize tridesetih godina ili u danima nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, kada su mještani masovno sklanjali vredne predmete na sigurno.

Dizajn predmeta jasno upućuje na prve decenije 20. vijeka, odlikujući se prepoznatljivim skandinavskim minimalizmom uz umjerene detalje preuzete iz prirode. Čistoća izrade i odabrani oblici pokazuju da je nekadašnji vlasnik cijenio trajnost i kvalitet iznad raskoši.

"Mali detalji su ono što vas fascinira. Jedna ogrebotina ovdje, neki trag tamo. Gotovo možete da zamislite ruke osobe koja je sakrila sve ove stvari", rekao je Mads Kjer.

Vrijednost veća od 44.000 evra

Pošto se prvi talas uzbuđenja stišao, domaćini su pokrenuli zvanične korake kako bi postupili u skladu sa zakonom. Prijavili su pronalazak lokalnoj policiji, a procjenitelj iz Vajlea ustanovio je da tržišna vrijednost zlata premašuje 330.000 danskih kruna, odnosno više od 44.000 evra.

Pored toga, porodica je stupila u kontakt sa stručnjacima iz muzeja radi utvrđivanja eventualnog kulturno-istorijskog značaja. Dansko zakonodavstvo predviđa posebna pravila za predmete od plemenitih metala koji mogu predstavljati nacionalnu baštinu. Ako komisija procjeni da dragocjenosti imaju muzejsku vrijednost, one će pripasti državi, dok nalazačima sleduje zakonska novčana naknada.

"Želimo da postupimo ispravno. Ovde nije riječ samo o materijalnoj vrijednosti predmeta, već i o poštovanju prema stvarima koje su toliko dugo bile skrivene u našoj kući", objasnila je Lene Holm.

Do okončanja stručne procjene, dragocjenosti su bezbjedno odložene u specijalni beskiselinski papir i sklonjene na suvo mjesto. Svaki komad je detaljno popisan i fotografisan kako bi se obezbijedila potpuna dokumentacija.

Poruka za majstore i vlasnike starih zdanja

Događaj u Giveu još jednom svjedoči o tome šta sve mogu kriti građevine podignute prije čitavog vijeka. Među gredama, ispod dasaka na podu ili iza pregradnih zidova nerijetko leže zaboravljeni predmeti i lične uspomene koje oslikavaju život nekadašnjih stanara. Majstorima ovo služi kao podsjetnik na oprez pri svakom zahvatu na istorijskim objektima, a vlasnicima kao putokaz kako sačuvati djeliće prošlosti.

"Ovo iskustvo za nas je bilo lekcija. Naučili smo da treba da zastanemo kada primjetimo nešto neobično i obratimo pažnju na stvari koje se možda kriju iza zida, ispod poda ili, kao u našem slučaju, iza prozorskog okvira", izjavio je stolar.

Premda materijalna procjena privlači pažnju javnosti, suština ovog otkrića leži u emotivnoj i istorijskoj dimenziji. Nakit je proveo gotovo stotinu godina u tami zida, a identitet i sudbina onih koji su ga tu ostavili u nadi da će ga ponovo vidjeti i dalje ostaju velika tajna, prenose observatornjuz.ro.