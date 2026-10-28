Žensko ime koje vuče korijene iz starog Rima: ''Ona koja donosi radost i sreću''

Autor:ATV redakcija
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Ime Julijana je grčkog porijekla, a korijen potiče od riječi Ioulianos (latinski - Julianus) i znači "blistav". Poznata rimska patricijska porodica nosila je ovo porodično ime iz koje je potekao i slavni Julije Cezar.
Kao što samo značenje kaže, osobe koje nose ovo ime ostavljaju snažan utisak i uvijek privlače poglede i pažnju drugih. Osobe sa imenom Julijana su pune samopouzdanja i svjesne svojih vrlina, vrijednosti i utiska koji ostavljaju na druge.
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Najčešći prevod i značenje imena Julijana je "ona koja je ljupka i mila", "ona koja je poletna, sjajna i donosi svjetlost", a takođe i "ona koja donosi radost i sreću" i "poštena, iskrena i pravična ženska osoba".
Nekada se, posebno na našim prostorima, ime Julijana, kao i skraćeni oblik Julija davalo djevojčicama koje su rođene u mjesecu julu, a danas to nije slučaj i sve je rijeđe davano ime, piše Jumama.
Glavna junakinja čuvene Šekspirove tragedije bila je Julija Kapuleti koje je do danas ostala simbol mlade žene koja je beskrajno vjerovala u ljubav do vječnosti.
Julija je još i naziv ostrva vulkanskog porijekla koje se nalazi u blizini Sicilije, a u svijetu savremenih tehnologija, Julija je i naziv jednog od programskih jezika, složen kompjuterski jezik kreiran za vrlo kompleksna izračunavanja.
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Poznata nam je i srpska knjeginja Julija Obrenović (djevojačko Julija Hunjadi) koja je bila žena srpskog kneza Mihaila Obrenovića.
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