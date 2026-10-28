Logo

Žensko ime koje vuče korijene iz starog Rima: ''Ona koja donosi radost i sreću''

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 14:45

Komentari:

0
Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.
Foto: Polesie Toys/Pexels

Ime Julijana je grčkog porijekla, a korijen potiče od riječi Ioulianos (latinski - Julianus) i znači "blistav". Poznata rimska patricijska porodica nosila je ovo porodično ime iz koje je potekao i slavni Julije Cezar.

Kao što samo značenje kaže, osobe koje nose ovo ime ostavljaju snažan utisak i uvijek privlače poglede i pažnju drugih. Osobe sa imenom Julijana su pune samopouzdanja i svjesne svojih vrlina, vrijednosti i utiska koji ostavljaju na druge.

илу-јаја-кувана јаја

Savjeti

Većina ljudi ljudi pogrešno kuva jaja

Najčešći prevod i značenje imena Julijana je "ona koja je ljupka i mila", "ona koja je poletna, sjajna i donosi svjetlost", a takođe i "ona koja donosi radost i sreću" i "poštena, iskrena i pravična ženska osoba".

Nekada se, posebno na našim prostorima, ime Julijana, kao i skraćeni oblik Julija davalo djevojčicama koje su rođene u mjesecu julu, a danas to nije slučaj i sve je rijeđe davano ime, piše Jumama.

Zanimljivosti vezane za ime Julija

Glavna junakinja čuvene Šekspirove tragedije bila je Julija Kapuleti koje je do danas ostala simbol mlade žene koja je beskrajno vjerovala u ljubav do vječnosti.

Julija je još i naziv ostrva vulkanskog porijekla koje se nalazi u blizini Sicilije, a u svijetu savremenih tehnologija, Julija je i naziv jednog od programskih jezika, složen kompjuterski jezik kreiran za vrlo kompleksna izračunavanja.

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Ove ulice u Banjaluci sutra ostaju bez struje

Poznata nam je i srpska knjeginja Julija Obrenović (djevojačko Julija Hunjadi) koja je bila žena srpskog kneza Mihaila Obrenovića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

najljepša imena za djevojčice

Djevojčica

bebe

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба и мајка руке

Porodica

Ovo je najljepše ime za djevojčice rođene u jesen: Vjeruje se da donosi sreću

4 d

0
Јулија и никола

Porodica

Od Brazila do Pala: Ljubav ne poznaje granice

4 sedm

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Porodica

Da li dijete treba da nosi ime pokojnika: Sveštenik riješio dilemu jedne majke

1 mj

0
Близанци бебе

Porodica

Leposava u 47. godini postala majka blizanaca, njene riječi odjekuju daleko

1 mj

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

16

29

Drama u KPZ Bijeljina: Višestruki silovatelj se pokušao ubiti u pritvorskoj ćeliji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima