Žensko ime koje vuče korijene iz starog Rima: ''Ona koja donosi radost i sreću''

Ime Julijana je grčkog porijekla, a korijen potiče od riječi Ioulianos (latinski - Julianus) i znači "blistav". Poznata rimska patricijska porodica nosila je ovo porodično ime iz koje je potekao i slavni Julije Cezar.

Kao što samo značenje kaže, osobe koje nose ovo ime ostavljaju snažan utisak i uvijek privlače poglede i pažnju drugih. Osobe sa imenom Julijana su pune samopouzdanja i svjesne svojih vrlina, vrijednosti i utiska koji ostavljaju na druge.

Savjeti Većina ljudi ljudi pogrešno kuva jaja

Najčešći prevod i značenje imena Julijana je "ona koja je ljupka i mila", "ona koja je poletna, sjajna i donosi svjetlost", a takođe i "ona koja donosi radost i sreću" i "poštena, iskrena i pravična ženska osoba".

Nekada se, posebno na našim prostorima, ime Julijana, kao i skraćeni oblik Julija davalo djevojčicama koje su rođene u mjesecu julu, a danas to nije slučaj i sve je rijeđe davano ime, piše Jumama.

Zanimljivosti vezane za ime Julija

Glavna junakinja čuvene Šekspirove tragedije bila je Julija Kapuleti koje je do danas ostala simbol mlade žene koja je beskrajno vjerovala u ljubav do vječnosti.

Julija je još i naziv ostrva vulkanskog porijekla koje se nalazi u blizini Sicilije, a u svijetu savremenih tehnologija, Julija je i naziv jednog od programskih jezika, složen kompjuterski jezik kreiran za vrlo kompleksna izračunavanja.

Banja Luka Ove ulice u Banjaluci sutra ostaju bez struje

Poznata nam je i srpska knjeginja Julija Obrenović (djevojačko Julija Hunjadi) koja je bila žena srpskog kneza Mihaila Obrenovića.