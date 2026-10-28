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Otac prijavio nestanak Darija Nikolića, a on izvršio teroristički napad: Likvidiran u Beogradu

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28.10.2026 15:49

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Отац пријавио нестанак Дарија Николића, а он извршио терористички напад: Ликвидиран у Београду
Foto: Tanjug / OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Mladić iz okoline Šapca, čiji je nestanak porodica prijavila juče, neutralisan je u terorističkom napadu u Beogradu. Drama koja je juče popodne počela kao potraga za nestalim tinejdžerom Dariom Nikolićem (18) iz Bele Reke kod Šapca dobila je jeziv epilog.

Dok je zabrinuti otac sinoć u razgovoru za portal Telegraf.rs apelovao za pomoć, ne znajući gdje mu se sin nalazi, Nikolić se pripremao za teroristički akt koji je u ponoćnim časovima izveo ispred ambasade Izraela u Beogradu, gdje je i likvidiran u samoodbrani pripadnika Žandarmerije.

Prema riječima porodice, Nikolić je juče iz sela krenuo u Šabac kako bi se ošišao. Posljednji put je viđen u tržnom centru „BIG“, a kontakt sa majkom ostvario je oko 16 časova. Nakon toga, telefon mu je postao nedostupan, a porodica je alarmirala policiju.

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Ekipa portala Telegraf.rs sinoć je stupila u kontakt sa Dariovim ocem, koji je u tim trenucima čekao bilo kakvu vijest o sinu.

- Otišao je iz sela da se ošiša, ali svaki trag mu se gubi između 12 i 16 časova. Imali smo kontakt s njim, javio se, ali se nakon toga nije vratio kući. Prijavili smo nestanak policiji - rekao je sinoć za Telegraf.rs zabrinuti otac, ne sumnjajući da se mladić već uputio ka Beogradu.

Samo nekoliko časova nakon razgovora sa porodicom, oko 15 minuta poslije ponoći, ispred ambasade Izraela u Beogradu dogodio se teroristički napad. Dario Nikolić je uz povike „Alahu akbar“ sa dva noža nasrnuo na pripadnika beogradskog odreda Žandarmerije D. S, koji je obezbjeđivao objekat.

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Napadnuti žandarm zadobio je posjekotinu na licu, nakon čega je u samoodbrani potegao službeno oružje i ispalio nekoliko hitaca, neutrališući napadača na licu mjesta.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je detalje napada i istakao da je bezbjednosni nivo podignut na najviši stepen.

- Jedno lice za koje se sumnja da je iz Šapca, uz povike „Alahu akbar“, nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža. Naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države, dok je na svom Instagram profilu držao crnu zastavu i obilježja te organizacije. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a tom prilikom je i sam lakše povrijeđen - izjavio je Dačić, dodajući da je nivo prijetnje podignut na crveni stepen, uz pojačane patrole na ključnim lokacijama i objektima od javnog značaja.

Prema raspoloživim podacima, Nikolić je ranije bio deportovan iz Njemačke zbog radikalnih islamističkih stavova i objava na društvenim mrežama.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dežurni tužilac obavio uviđaj na licu mjesta te da je utvrđeno da je upotreba vatrenog oružja od strane policijskog službenika bila u potpunosti opravdana u samoodbrani. Rad na utvrđivanju svih okolnosti i motiva ovog terorističkog akta se nastavlja.

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Teroristički napad

Izrael

ambasada

Beograd

Dario Nikolić

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