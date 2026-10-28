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Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

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28.10.2026 16:34

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Гогановић потврдио за АТВ: Извјештај о нестанку горива је званичан документ ОС БиХ

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović potvrdio je za ATV da je izvještaj o manjku više od 226.000 litara dizel goriva u vojnom skladištu „Stojkovići“ kod Novog Travnika zvaničan dokument Oružanih snaga BiH.

„Za dodatna pitanja obratite se ministru odbrane Zukanu Helezu, koji je više puta javno naglašavao da se zamjenici ministra ništa ne pitaju i da ni o čemu ne odlučuju. Ako je tako, onda je jasno i pitanje odgovornosti“, izjavio je Goganović.

Goganović je naglasio da očekuje hitnu reakciju nadležnih institucija.

„Očekujem da Tužilaštvo BiH i druge nadležne institucije utvrde sve okolnosti ovog slučaja, eventualnu krivičnu odgovornost i odgovorne pojedince. Riječ je o ozbiljnom skandalu u sistemu odbrane koji ne smije ostati bez institucionalnog odgovora“, poručio je Goganović.

Podsjećamo, Komisija Ministarstva odbrane BiH potvrdila je da je iz skladišta „Stojkovići“ u Novom Travniku nestalo više goriva nego što se prvobitno pretpostavljalo.

ОС БиХ нн

BiH

Potvrđeno pisanje ATV-a: Nestalo 226.000 litara goriva iz skladišta OS BiH

Komisija je u izvještaju, koji je ATV imao na uvid, navela da se u knjigama vodilo 364.469 litara dizela D5, dok je stvarnim stanjem utvrđeno da je u skladištu pronađeno 144.574 litra. Takođe, na stanju se vodilo 7.024 litra dizel-goriva D4, ali u skladištu nije pronađen nijedan litar.

Ukupan manjak, prema izvještaju komisije, prelazi 226.000 litara. Iako se ranije pretpostavljalo da bi moglo nedostajati oko 150 tona goriva, utvrđena količina znatno je veća, s obzirom na to da 226.000 litara dizela teži približno 190 tona.

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Tagovi :

OS BiH

Aleksandar Goganović

gorivo

vojska

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