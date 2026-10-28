Vlada Srpske: OHR grubo iskrivljuje stvarno stanje u BiH

Sve strane u BiH, kao i svi međunarodni akteri koji djeluju u regionu, moraju poštovati Dejtonski sporazum i raditi na ponovnom uspostavljanju funkcionalnih demokratskih procesa, punog suvereniteta i vladavine prava u BiH, navodi se u 36. izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.

U izvještaju se ukazuje da Kancelarija visokog predstavnika /OHR/ produžava sa destruktivnim djelovanjem i podnošenjem tipskih izvještaja u kojima se grubo iskrivljuje stvarno stanje u BiH i pogrešno prikazuju uzroci njene disfunkcionalnosti.

- To i ne čudi, budući da je upravo OHR oduvijek bio glavni uzrok te disfunkcionalnosti, a nikada izvor rješenja. BiH je postala primjer neuspjelog eksperimenta izgradnje države koji su sprovodile strane diplomate svojim upornim uplitanjem, uz slabo poznavanje kulture i istorije ovog regiona i bez ikakvog razumijevanja ili uvažavanja Ustava BiH, usaglašenog u Dejtonu - navodi se u izvještaju.

Njihov intervencionizam, dodaje se, podrio je vladavinu prava na svim nivoima društva, ozbiljno narušio ustavni poredak BiH i produbio nepovjerenje među narodima.

- Nažalost, takva praksa izgradnje države se nastavlja i doprinosi centralističkim težnjama koje OHR uporno podržava, kršeći time Dejtonski sporazum, Ustav BiH i Ustav Republike Srpske. Otvoreno gazeći jasne odredbe Ustava BiH, kojim je propisano da se svi zakoni u BiH donose isključivo u domaćim zakonodavnim tijelima po utvrđenim procedurama, visoki predstavnici koji su se smjenjivali na toj funkciji, uključujući i samozvanca Kristijana Šmita, do te mjere su izopačili političku kulturu i političke procese u BiH da bi i nazvati BiH kolonijom bilo previše blago, pošto čak i kolonijom upravlja kolonijalni namjesnik koji za svoj rad odgovara negdje i nekom - ističe se u izvještaju.

SAVJET BEZBJEDNOSTI DA PODRŽI PONIŠTAVANjE SVIH AKATA KOJE SU NAMETNULI VISOKI PREDSTAVNICI

Istaknuto je da protivpravni vlastodršci, koji su BiH podvrgli samovoljnoj vladavini nepromišljenim odlukama, nikada nisu priznavali nadzor bilo kojeg legitimnog međunarodnog tijela.

- Ovakvo miješanje stranaca izopačilo je pravosuđe BiH i pretvorilo ga u sredstvo političkog obračuna, inkriminisalo slobodu govora, dovelo do smjene demokratski izabranih lidera i pogodovalo uzurpaciji javne imovine od institucija na nivou BiH, uz grubo kršenje ustavnih odredbi prema kojima ta imovina pripada entitetima - navodi se u izvještaju.

Naglašava se da je jedini način da se otklone uzroci ove disfunkcionalnosti i obnovi vladavina prava u BiH da se iz pravnog poretka BiH uklone svi akti koje su nametnuli visoki predstavnici i Kristijan Šmit, a koji su suprotni Dejtonskom sporazumu i Ustavu BiH.

- Savjet bezbjednosti UN treba da pruži punu podršku poništavanju tih protivpravnih akata. Time bi se stvorili uslovi da se domaće institucije BiH posvete rješavanju problema u zemlji. Sve što je Republika Srpska ikada tražila jeste da se Ustav BiH, potpisan u Dejtonu, poštuje kako u samoj BiH tako i na međunarodnom planu, te da ga legitimne, demokratski izabrane institucije vjerno sprovode - ističe se u izvještaju Vlade Srpske.

Naglašava se da zahtjevi za poštovanjem vladavine prava u BiH nije opstrukcija, nepopustljivost i separatizam, već principijelno poštovanje vladavine prava.

GRAĐANI REPUBLIKE SRPSKE NA IZBORIMA POSLALI NEDVOSMISLENU PORUKU

- Na izborima održanim 4. oktobra, za koje je opšteprihvaćeno da su bili slobodni i pošteni, građani Republike Srpske poslali su nedvosmislenu poruku. Ubjedljivom pobjedom vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, birači su dali jasan demokratski mandat za nastavak dosadašnje politike, uključujući insistiranje na poštovanju prava Republike Srpske utvrđenih Dejtonskim sporazumom i okončanju protivpravnog i diktatorskog djelovanja visokog predstavnika u BiH - ističe se u izvještaju.

Ova pobjeda, kako se dodaje, ostvarena je uprkos Šmitovoj tiranskoj odluci kojom je dvjema najvećim strankama vladajuće koalicije zabranjeno da primaju sredstva iz javnih izvora na koja imaju zakonsko pravo.

- Pobjeda vladajuće koalicije u Republici Srpskoj potvrđuje da Srbi kao konstitutivan narod čvrsto podržavaju očuvanje entitetskih nadležnosti i mehanizama podjele vlasti zagarantovanih Dejtonskim sporazumom, uključujući trajno i pravno utvrđeno pitanje statusa javne imovine kao neodvojivog dijela teritorijalnog i ustavnog integriteta Republike Srpske - navedeno je u izvještaju.

Ukazuje se da je nakon pobjede na izborima za predsjednika Republike Srpske, dosadašnji predsjednik Vlade Savo Minić uputio poruku jedinstva.

U izvještaju se navodi da je Minić rekao da će biti predsjednik svih građana Republike Srpske, bez obzira na njihovu vjeru ili nacionalnost.

Republika Srpska i njeno rukovodstvo su, kako se dodaje, čvrsto privrženi Dejtonskom sporazumu i spremni na saradnju sa bošnjačkim i hrvatskim strankama koje dijele tu privrženost.

- Iako u BiH i dalje postoje duboke političke i nacionalne podjele, Republika Srpska smatra da postoji i velik broj pitanja o kojima je moguće postići saglasnost. Tako, na primjer, Republika Srpska podržava mjere koje doprinose napretku BiH na putu ka EU, uz očuvanje nadležnosti entiteta zagarantovanih Ustavom BiH. Rukovodstvo Republike Srpske iskazuje volju da sarađuje sa bošnjačkim i hrvatskim predstavnicima kako bi doprinijelo mirnijoj i prosperitetnijoj budućnosti svih građana BiH. Republika Srpska se nada da će i njeni partneri nastojati da se okonča praksa opstrukcija zbog kojih je realizacija većeg broja razvojnih projekata odložena - navodi se u izvještaju.

Kako se naglašava značajno je da Željka Cvijanović i Darijana Filipovića, koje su izabrane za srpskog, odnosno hrvatskog člana Predsjedništva BiH, predstavljaju stranke koje se zalažu za obnovu suvereniteta i demokratskog ustavnog poretka BiH tako što će se okončati protivpravno prisvajanje neograničenih, despotskih ovlašćenja visokog predstavnika.

- Mirno i uredno sprovedeni izbori pokazuju snažan demokratski kapacitet naših građana i ne ostavljaju nikakvu sumnju u legitimnost podrške koju institucije vlasti Republike Srpske uživaju među biračima. Međutim, uspješno sprovođenje ovog demokratskog procesa ne može izbrisati teška i protivpravna prekoračenja ovlašćenja koja su obilježila period uoči izbora i narušila ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim sporazumom - navodi se u izvještaju.

Vlada u izvještaju ističe da je Republika Srpska i dalje duboko zabrinuta zbog nelegitimnog miješanja Kristijana Šmita u izborni sistem BiH.

U izvještaju se podsjeća da je Šmit, koji nije imenovan uz neophodnu saglasnost Savjeta bezbjednosti UN niti ima podršku strana potpisnica Dejtonskog sporazuma, nametnuo nedemokratske odluke kojima je izdejstvovao da se, protivno Ustavu, milioni konvertibilnih maraka iz sredstava Centralne banke BiH izdvoje za neprovjerene izborne tehnologije.

- Ovakvom prekoračenju ovlašćenja međunarodnih aktera neposredno su doprinijeli bošnjački političari, između ostalog i u Ministarstvu finansija i trezora /u Savjetu ministara/, gdje je zamjenik ministra iz reda bošnjačkog naroda, zaobišavši ministra imenovanog iz Republike Srpske, potpisao naloge za plaćanje - ukazuje se u izvještaju.

CIK INSTRUMENT CENTRALIZACIJE

Osim toga, dodaje se, strukturni integritet samog izbornog procesa ozbiljno je narušen djelovanjem Centralne izborne komisije /CIK/, čiji je sastav pravno nevaljan zbog neregularnih postupaka u parlamentu kojima su zaobiđene obavezne procedure javnog konkursa i izbora kandidata putem nadležnih komisija.

U izvještaju se naglašava da je CIK pretvorena u stranački instrument centralizacije instalisanjem bivših savjetnika opozicionih političara na ključna mjesta predviđena za predstavnike srpskog naroda, uz bošnjačke članove otvoreno povezane sa sarajevskim političkim strukturama, te zadržavanjem članova koji su, suprotno zakonu, ostali na funkciji i nakon navršene starosne granice za obavezan odlazak u penziju.

- Cilj CIK-a je da Republici Srpskoj oduzme ustavno pravo da samostalno organizuje i sprovodi izbore na nivou entiteta. Ovu zabrinutost dodatno produbljuje prinudno uvođenje elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića nabavljenih od kompanije "Smartmatik", bez saglasnosti domaćih političkih aktera i transparentnog testiranja, čime se stvaraju ozbiljni rizici po digitalni suverenitet i bezbjednost podataka - podsjeća se u izvještaju.

Ovakva zabrinutost, kako se dodaje, nije svojstvena samo Republici Srpskoj, jer su slične sumnje u pouzdanost sistema kompanije "Smartmatik" često izražavane i u EU i u Sjedinjenim Državama.

- Osim toga, optužnice podignute u SAD protiv visokih rukovodilaca `Smartmatika` zbog podmićivanja i finansijskih malverzacija radi dobijanja ugovora za sprovođenje izbora, dodatno potvrđuju rasprostranjeno nepovjerenje u ove sisteme širom svijeta i opravdavaju odbijanje Republike Srpske da slijepo vjeruje neprovjerenim elektronskim sistemima kojima upravljaju strani subjekti, naročito sistemu koji kompaniji omogućava neograničen pristup javnim bazama podataka, uključujući biometrijske podatke građana - ističe se u izvještaju.

Iako izborni rezultati nedvosmisleno potvrđuju podršku koju rukovodstvo Republike Srpske uživa među građanima, ova sistemska kršenja predstavljaju neprihvatljiv presedan na koji se mora odgovoriti pravnim i političkim sredstvima kako bi se zaštitila budućnost zemlje, navodi se u izvještaju Vlade Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti.