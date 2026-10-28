Radnici HE na Drini već dugi niz godina dobrovoljno daruju krv

Vođeni humanošću i željom da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija, radnici Hidroelektrane Višegrad ne doprinose samo energetskoj stabilnosti, već dugi niz godina dobrovoljno daruju krv. Podršku ovom humanom gestu nesebično pruža i rukovodstvo ovog preduzeća.

"Oni su i te kako vidljivi, i te kako aktivni , rade jedan od najplemenitijih poslova, pomažu onim najugroženijim, imaju punu podršku uprave preduzeća i siguran sam da su i oni zadovoljni kakav odnos i kakav tretman imaju od nas", kaže Nedeljko Perišić, direktor "HE na Drini" Višegrad.

Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi broji oko 120 članova, a radi pri sindikalnoj organizaciji Hidroelektrane na Drini.

"U toku godine od naših davalaca iz preduzeća aktiv obezbijedi oko 250 doza krvi, a ako se uzme u obzir i odlična saradnja sa drugim društvima i aktivima širom Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, ta brojka prelazi 300 doza ove dragocjene tečnosti", kaže Miroslav Marijanović, predsjednik DDK HE Višegrad.

Humanost koju pokazuju godinama nastaviće da bude dio njihove tradicije i zajedništva.

"Do sad sam darivao oko deset puta krv, to je velika čast i zadovoljstvo, jer tako malo našeg vremena nekome može mnogo značiti", kaže Nenad Rosić, dobrovoljni davalac krvi.

Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba, muškog ili ženskog pola, starosti između 18 i 65 godina. Muškarci mogu dati krv svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri mjeseca.