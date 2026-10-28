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Sladić objavio prognozu za novembar

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28.10.2026 12:54

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Сладић објавио прогнозу за новембар

Početak novembra u Bosni i Hercegovini donosi osjetno hladnije, tmurno i kišovito vrijeme, a na planinama se očekuje i snijeg.

Prema prognozi meteorologa Nedima Sladića, dnevne temperature u Bosni kretaće se od 1 do 7 stepeni, dok će u Hercegovini dostizati najviše 11 stepeni.

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Zbog istočnog i sjeveroistočnog vjetra osjećaj hladnoće biće još izraženiji. Ipak, najavljene padavine mogle bi poboljšati hidrološku situaciju, dok se veće poteškoće i rizici ne očekuju.

Sladić je pojasnio da će početkom novembra iznad sjeverozapadne Evrope doći do formiranja snažnog polja visokog pritiska, što će omogućiti prodor hladnije vazdušne mase sa sjeveroistoka kontinenta prema Balkanskom poluostrvu.

Istovremeno, nad zapadnim Mediteranom formiraće se polje niskog vazdušnog pritiska, koje će biti smješteno između dva polja visokog pritiska – jednog nad sjeverozapadnom Evropom i drugog nad sjeverom Afrike.

Riječ je o takozvanim blokirajućim situacijama, u kojima dolazi do promjene cirkulacije vazduha.

"Ovo najbolje i vizuelno možemo dočarati ako zamislimo dva polja anticiklona kao dvije kriške hljeba ili dvije strane pogače koje čine osnovu za sendvič, a tada se između njih ovo polje ponaša poput dodataka", objasnio je Sladić.

Kiša u nizijama, snijeg na planinama

Prema njegovoj prognozi, u Bosni i Hercegovini očekuje se tmurnije i hladnije vrijeme nego što je uobičajeno za početak novembra.

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Česte jesenje kiše izgledne su u nizijskim područjima, posebno u centralnim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje.

U područjima iznad 900 metara nadmorske visine početkom naredne sedmice padavine će često biti na granici kiše i snijega, dok se na planinama očekuje snijeg.

Padavine bi mogle poboljšati hidrološku situaciju

Sladić ističe da će, za razliku od prethodnog perioda, padavine biti ravnomjernije raspoređene, što bi se trebalo povoljno odraziti na hidrološku situaciju.

Prema njegovim riječima, rijeke bi trebale izaći iz biološkog minimuma, a veće poteškoće i rizici se ne očekuju.

Najprikladniji opis vremenskih prilika koje slijede, kako navodi, jeste tipična kasna jesen.

Temperature u Bosni od 1 do 7 stepeni

Dnevne temperature vazduha početkom novembra u Bosni će se kretati od 1 do 7 stepeni Celzijusa, dok će u Hercegovini dostizati do 11 stepeni.

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Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati istočni i sjeveroistočni vjetar, koji će u Bosni uglavnom biti umjeren, a u Hercegovini često i jak.

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Nedim Sladić

Vremenska prognoza

Prognoza za novembar

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