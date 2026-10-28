Poznata imena uhapšenih u akciji ”Lista”

U akciji ”Lista”, u kojoj su razotkrivene kladioničarske prevare, uhapšeni su Bojan Mitrić, Nebojša Matović, Aleksej Bjelogrlić, Mihailo Živanović, Radenko Paprica, Njegoš Paprica i Stefan Simić svi iz Foče, saznaje ATV.

Osim njih istragom je obuhvaćena Dragana Obrenović, koja se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. Nekolicina osumnjičenih i ranije je prolazila kroz policijske evidencije u vezi sa istim krivičnim djelima.

Akciju su sproveli PU Foča u saradnji sa Upravom kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske i Žandarmerije u cilju suzbijanja krivičnih djela prevare, iznude i pranja novca.

U pretresu otkriveno oružje i novac

”U okviru akcije izvršeni su pretresi na 12 lokacije u Foči. Tom prilikom su pronađene dvije automatske puške, poluautomatska puška PAP, 182 metka kalibra 7,62 milimetra, 18 mobilnih telefona, više SIM kartica i nosača SIM kartica i novac u iznosu od 124.480 KM i 3.825 evra”, saopštio je MUP Srpske.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su se, preko profila na društvenim mrežama, predstavljali kao osobe koje posjeduju informacije o namještenim sportskim utakmicama.

Kladioničare obmanjivali lažnim tiketima

"Kako bi obmanuli građane i stekli njihovo povjerenje, na profilima su objavljivali falsifikovane dobitne tikete, fotografije velikih količina novca i lažna svjedočenja navodnih dobitnika, a plaćali su i reklamiranje kod influensera. Nakon što bi žrtva stupila u kontakt sa izvršiocem navođena je da uplati manji novčani iznos, navodno za uplatu tiketa. Zatim joj je, uz falsifikovani tiket kladionice, predočeno da je klađenjem osvojila novčani dobitak, te da za njegovu isplatu mora uplatiti dodatni novac na ime različitih izmišljenih troškova”, navodi se u saopštenju.

Hronika Akcija "Lista": Sedam uhapšenih u Srpskoj zbog ''namještenih'' utakmica

Dodaje se da osumnjičeni prijetili pojedinim oštećenima i iznuđivali im novac, kada bi prestali sa uplatama.

Ne vjerujte u ”namještene” utakmice

Iz policije su apelovali na građane da budu oprezni, te ih upozorili da ne vjeruju ponudama o "namještenim" utakmicama i sigurnim dobicima.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrada biti predati u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje.