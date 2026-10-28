Oglasila se policija o akciji ”Black Peak”

Autor:ATV redakcija
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Petoro Sarajlija uhapšeno je u okviru akcije ”Black Peak” zbog sumnje da su se bavili neovlaštenim prometom droge.
U akciji su uhapšeni G.B. (1981), H.H. (1989), A.B. (1986), K.S. (2008) i S.S. (1997), te je pronađena veća količina droge i oružje.
”U pretresima koji su izvršeni na području opštine Centar pronađena su i oduzeta tri pištolja, puška, četiri okvira za pištolj, okvir za automatsku pušku, optički nišan, veća količina municije različitog kalibra i jedna ručna bomba. Oduzet je paket s materijom nalik heroinu, ukupne mase oko 750 grama, pakovanje sa oko kilogramom marihuane, te više paketića sa heroinom, kokainom i marihuana”, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.
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Akcija ”Black Peak": Zaplijenjena dva kilograma droge i oružje
U pretresima je oduzeta drobilica, osam digitalnih vaga i drugi predmeti od interesa za istragu.
”Osumnjičeni se nalaze u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi”, navode u policiji.
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