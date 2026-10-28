Broj žrtava u Španiji porastao na 64

Broj žrtava u željezničkoj nesreći u Španiji porastao je na 64, javlja Rojters.

U stravičnom sudaru dva voza u Urdi u provinciji Toledo, na pruzi Madrid-Sevilja bilo je više od 540 putnika.

"U vozu broj 6076 kompanije Irio bilo je 146 putnika i jedna beba, a u vozu broj 2080 397 putnika", rekla je ona u intervjuu za televiziju RTVE.

Nesreća se dogodila nešto poslije devet časova između gradova Los Hebenes i Urda, u provinciji Toledo, prenio je Pais.

Sudar vozova AP Photo/Manu Fernandez / Tanjug

Brzi voz kompanije AVE sudario se sa vozom kompanije Irio koji je bio zaustavljen na pruzi, prema izvorima iz službi za hitne slučajeve 112. Prvi pokazatelji ukazuju na to da je voz kompanije AVE možda udario otpozadi u voz kompanije Irio, što je dovelo do iskliznuća dva vagona voza Irio iz šina.

Renfe je izvestio da je željeznički saobraćaj između Madrida, Sijudad Reala i Andaluzije obustavljen. Vlada je otkazala svoj dnevni red za danas. Konkretno, nesreća se dogodila između More, Orgaza i Urde, na kilometru 118, između voza kompanije Renfe i drugog voza kompanije Irio, koji su pokrivali rutu između Madrida i Sevilje.

Sudar dva voza od pozadi dogodio se u 8.54 jutros, javio je 112. Regionalna vlada Kastilje-La Manče aktivirala je Teritorijalni plan za vanredne situacije Kastilje-La Manče (Platecam) u 9.15 časova.

Sudar vozova u Španiji Tanjug/Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Portparol Željezničkog sindikata, Rafael Eskudero, izjavio je da je željeznička nesreća koja se dogodila rano jutros "veoma čudna".

U razgovoru za Antenu 3, on je istakao da u tom području nema komercijalnog stajališta, da se saobraćaj prati u realnom vremenu, a da voz takođe ima informacije u realnom vremenu o stanju pruge i, ukoliko postoji prepreka, poput drugog voza, zaustavio bi se. Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru. Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u željezničkom saobraćaju, prenosi Tanjug.