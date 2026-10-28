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Putin: Niko osim Rusije još ne gradi male nuklearne elektrane

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28.10.2026 14:31

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Niko osim Rusije još uvijek ne gradi male nuklearne elektrane, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obilaska izložbe posvećene naprednim ruskim inovacijama u ključnim ekonomskim i društvenim sektorima.

"Naši konkurenti - mi sa njima radimo van politike su francuske, japanske i američke kompanije. Svi kažu da su spremni da razvijaju i da razvijaju male elektrane. Ali u praksi do sada niko nije uradio ništa. Samo Rusija ima aktivne, izgrađene elektrane koje funkcionišu", rekao je ruski lider.

Napomenuo je da Rusija obezbjeđuje 23,5 milijardi dolara dugoročnih kredita za izgradnju nuklearne elektrane "El Daba" u Egiptu.

"Velike elektrane su, naravno, prilično skupe. Ukupni troškovi egipatske elektrane, na primjer, iznose 25 milijardi dolara. Od tih 25 milijardi dolara, 23,5 milijardi dolara su naši dugoročni ruski krediti", rekao je Putin, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Rusija

ekonomija

Vladimir Putin

nuklearna elektrana

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