Poginulo najmanje 50 osoba: Objavljeni snimci jezivog sudara vozova

Najmanje 50 ljudi je poginulo, a više od 179 je povrijeđeno u jutrošnjem sudaru dva voza u Urdi u provinciji Toledo, na pruzi Madrid-Sevilja, prema posljednjim podacima Službe civilne zaštite u Kastilji-La Manči, prenose španski mediji. Željeznički saobraćaj je obustavljen.

Više od 540 putnika bilo u vozovima koji su se sudarili u Španiji

U dva voza koja su se jutros sudarila u Španiji, na pruzi Madrid-Sevilja, bilo je ukupno 544 putnika, rekla je Ester Padilja, portparolka vlade Kastilje-La Manče.

"U vozu broj 6076 kompanije Irio bilo je 146 putnika i jedna beba, a u vozu broj 2080 397 putnika", rekla je ona u intervjuu za televiziju RTVE.

Nesreća se dogodila nešto poslije devet časova između gradova Los Hebenes i Urda, u provinciji Toledo, prenio je Pais.

"Aragonske vesti" pišu da je najmanje 39 ljudi poginulo, a isti broj poginulih su u izjavi za Skaj njuz navele lokalne vlasti. Prema zvaničnim podacima, za sada, najmanje deset ljudi poginulo je u sudaru dva voza jutros na stanici Urda u Toledu, rekla je Ester Padilja, portparolka Hunte Kastilja-La Manča, u izjavama na regionalnoj televiziji.

BREAKING: Two high-speed trains collide near Toledo, Spain; multiple injuries reported https://t.co/vBwmEHW6JX — BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026

Dva brza voza, jedan iz Renfea i drugi iz Irija, sudarila su se rano jutros u blizini stanice Urda u Toledu, prema izvorima iz službe za hitne slučajeve 112, koji su naveli da su dva vagona pala niz nasip, prenosi Efe.

Brzi voz kompanije AVE sudario se sa vozom kompanije Irio koji je bio zaustavljen na pruzi, prema izvorima iz službi za hitne slučajeve 112. Prvi pokazatelji ukazuju na to da je voz kompanije AVE možda udario otpozadi u voz kompanije Irio, što je dovelo do iskliznuća dva vagona voza Irio iz šina.

Svijet Detalji teške nesreće: U sudaru vozova poginulo najmanje 46 osoba

Renfe je izvestio da je željeznički saobraćaj između Madrida, Sijudad Reala i Andaluzije obustavljen. Vlada je otkazala svoj dnevni red za danas. Konkretno, nesreća se dogodila između More, Orgaza i Urde, na kilometru 118, između voza kompanije Renfe i drugog voza kompanije Irio, koji su pokrivali rutu između Madrida i Sevilje.

Sudar dva voza od pozadi dogodio se u 8.54 jutros, javio je 112. Regionalna vlada Kastilje-La Manče aktivirala je Teritorijalni plan za vanredne situacije Kastilje-La Manče (Platecam) u 9.15 časova.

Portparol Željezničkog sindikata, Rafael Eskudero, izjavio je da je željeznička nesreća koja se dogodila rano jutros "veoma čudna".

WATCH: Horrifying footage shows train car apparently torn in half after collision between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; at least 179 injured https://t.co/gY1zpqWSWh — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026

U razgovoru za Antenu 3, on je istakao da u tom području nema komercijalnog stajališta, da se saobraćaj prati u realnom vremenu, a da voz takođe ima informacije u realnom vremenu o stanju pruge i, ukoliko postoji prepreka, poput drugog voza, zaustavio bi se. Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru. Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u željezničkom saobraćaju, prenosi Tanjug.