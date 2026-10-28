MUP Srpske o prijetećim porukama koje su stigle u Narodnu skupštinu

Autor:ATV redakcija
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U Narodnu skupštinu Republike Srpske u srijedu poslijepodne stigle su prijeteće poruke u kojima se poziva na "likvidaciju svih krštenih ljudi".
O prijetnjama se oglasio i MUP Republike Srpske.
"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske postupaju po prijavi prijetnji ekstremističkog sadržaja, koju je danas zaprimila Narodna skupština Republike Srpske.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, po čijem nalogu je izvršen uviđaj.
Dalje mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom nadležnog tužioca, koji još uvijek nije kvalifikovao o navedeni događaj", navode iz MUP-a.
Podsjećamo, poruka je naslovljena kao "zahtjev za postupanje prema krštenom narodu", a u njoj se muslimani pozivaju na džihad.
Republika Srpska
Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih
Republika Srpska
Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke
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