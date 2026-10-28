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MUP Srpske o prijetećim porukama koje su stigle u Narodnu skupštinu

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28.10.2026 15:23

Komentari:

2
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U Narodnu skupštinu Republike Srpske u srijedu poslijepodne stigle su prijeteće poruke u kojima se poziva na "likvidaciju svih krštenih ljudi".

O prijetnjama se oglasio i MUP Republike Srpske.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske postupaju po prijavi prijetnji ekstremističkog sadržaja, koju je danas zaprimila Narodna skupština Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, po čijem nalogu je izvršen uviđaj.

Dalje mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom nadležnog tužioca, koji još uvijek nije kvalifikovao o navedeni događaj", navode iz MUP-a.

Podsjećamo, poruka je naslovljena kao "zahtjev za postupanje prema krštenom narodu", a u njoj se muslimani pozivaju na džihad.

Полиција РС

Republika Srpska

Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih

НСРС

Republika Srpska

Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Teroristički napad

MUP Republike Srpske

Islamistički napad

Komentari (2)

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