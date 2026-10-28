Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

Autor:ATV redakcija
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Na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske danas je elektronskom poštom stigla poruka prijeteće sadržine, u kojoj se, pozivajući se na džihad, traži "likvidacija svih krštenih ljudi", kao i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske republike".
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Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahtjeva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH".
Služba Narodne skupštine Republike Srpske proslijedila je ovu poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova na dalje postupanje.
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Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih
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