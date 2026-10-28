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Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

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28.10.2026 14:20

Komentari:

7
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske danas je elektronskom poštom stigla poruka prijeteće sadržine, u kojoj se, pozivajući se na džihad, traži "likvidacija svih krštenih ljudi", kao i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske republike".

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Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahtjeva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH".

Služba Narodne skupštine Republike Srpske proslijedila je ovu poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova na dalje postupanje.

Полиција РС

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Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih

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nsrs

prijetnja

džihadisti

Narodna skupština Republike Srpske

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