Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

Foto: ATV

Na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske danas je elektronskom poštom stigla poruka prijeteće sadržine, u kojoj se, pozivajući se na džihad, traži "likvidacija svih krštenih ljudi", kao i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske republike".

Republika Srpska MUP Srpske pojačao bezbjednosne mjere nakon terorističkog napada u Beogradu Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahtjeva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH". Služba Narodne skupštine Republike Srpske proslijedila je ovu poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova na dalje postupanje. Republika Srpska Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.