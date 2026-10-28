Vlada Republike Srpske usvojila je Trideset i šesti izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je, u ime Republike Srpske kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, svim zemljama članicama Savjeta bezbjednosti, uputio predsjednik Vlade Republike Srpske.

Trideseti i šesti izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN odnosi se na period maj - oktobar 2026. godine i u njemu, kao i u svojim dosadašnjim izvještajima, Vlada Republike Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH, a u cilju razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice.

U Izvještaju se ponovo potvrđuje opredijeljenost Republike Srpske za Dejtonski sporazum i ustavni poredak BiH koji je njime uspostavljen. Takođe se naglašava nepokolebljiva posvećenost Republike Srpske očuvanju mira i stabilnosti i rješavanju podjela u BiH putem dijaloga. Republika Srpska je uvjerena da je poštovanje ustavnog poretka BiH uspostavljenog u Dejtonu od strane svih aktera jedini put ka uspješnom funkcionisanju zemlje.

U izvještaju se, takođe, ističe neophodnost vraćanja demokratije, suvereniteta i vladavine prava u BiH nakon perioda u kojem su strani visoki predstavnici, uz flagrantno kršenje demokratskog Ustava BiH i međunarodnog prava, upravljali zemljom ličnim odlukama, bez ikakve nadležnosti.

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Sve veći broj istaknutih poznavalaca prilika, uključujući i bivše visoke predstavnike, zaključuje da Kancelarija visokog predstavnika (OHR) konačno mora biti zatvorena. Takozvana "Agenda 5+2" za zatvaranje OHR-a nema nikakav pravni status niti legitimitet, nemoguće ju je ispuniti i zato se mora jednom zauvijek odbaciti.

Nadalje, Izvještaj navodi da Republika Srpska priznaje isključivo parlament kao legitimnog zakonodavca, pri čemu je Parlamentarna skupština BiH jedino zakonodavno tijelo nadležno da donosi zakone na nivou BiH, kao što je to slučaj u svim demokratskim državama. Obnova vladavine prava u BiH zahtijeva ne samo zatvaranje OHR-a nego i poništavanje svih "zakona" koje su visoki predstavnici nametnuli svojim odlukama, umjesto da budu usvojeni u demokratskom postupku, u skladu sa Ustavom BiH.

Republika Srpska je uvjerena da će prepuštanje političkih i zakonodavnih procesa izabranim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda doprinijeti jačanju institucija BiH i usmjeriti zemlju ka trajnoj stabilnosti i prosperitetu.

Cjelokupan tekst 36. izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti dostupan je na internet stranici Vlade Republike Srpske na srpskom i engleskom jeziku.