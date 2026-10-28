Logo

Ove ulice u Banjaluci sutra ostaju bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 14:12

Komentari:

0
Ове улице у Бањалуци сутра остају без струје
Foto: ATV

Zbog radova sutra više banjalučkih ulica i naselja neće imati električnu energiju.

Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije:

Od 8.00 - 14.00 časova - dijelovi naselja: Bronzani Majdan, Subotica, Melina, Mirčići, Pervan i Goleši;

Od 9.00 - 12.00 časova - dijelovi ulica: Akademika Milana Vasića, Manastira Gračanica, Milice Stojadinović Srpkinje, Srpskih dobrovoljaca, Srpskih ustanika, Stevana Bulajića, Visokih Dečana, Bogojavljenska, Brusina, Đakona Avakuma, Hilandarska, Jovana Sterije Popovića, Jurija Gagarina, Miroslava Antića, Pritočka, Radnička, Unska, Vizantijska, Zelena dolina, Slatinska, Rodoljuba Čolakovića i Danila Bate Stojkovića, te naselja Priječani;

Od 9.30 - 13.00 časova - dijelovi ulica: Branka Koščice (br. 50), Dušana Diljevića, Milana Brankovića, Omladinska, Zorana Torbice i Jasmira Malčića.

Маркет корпа

Ekonomija

Hitno povlačenje sa tržišta: Ako ste kupili ovo, odmah vratite

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Radovi na mreži

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мртва риба у Врбасу.

Banja Luka

Mrtva riba pluta Vrbasom, inspekcija na terenu

4 h

0
Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.

Banja Luka

Eko toplane mijenjaju način obračuna grijanja: Banjalučane očekuju drugačiji računi

4 h

1
Истраживање на Кастелу

Banja Luka

Veliko otkriće na tvrđavi Kastel u Banjaluci

6 h

0
Славина, чесма

Banja Luka

Banjalučani, spremite se: Dijelovi grada ostaju bez vode

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima