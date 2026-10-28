Ove ulice u Banjaluci sutra ostaju bez struje

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Foto: ATV

Zbog radova sutra više banjalučkih ulica i naselja neće imati električnu energiju.

Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije: Od 8.00 - 14.00 časova - dijelovi naselja: Bronzani Majdan, Subotica, Melina, Mirčići, Pervan i Goleši; Od 9.00 - 12.00 časova - dijelovi ulica: Akademika Milana Vasića, Manastira Gračanica, Milice Stojadinović Srpkinje, Srpskih dobrovoljaca, Srpskih ustanika, Stevana Bulajića, Visokih Dečana, Bogojavljenska, Brusina, Đakona Avakuma, Hilandarska, Jovana Sterije Popovića, Jurija Gagarina, Miroslava Antića, Pritočka, Radnička, Unska, Vizantijska, Zelena dolina, Slatinska, Rodoljuba Čolakovića i Danila Bate Stojkovića, te naselja Priječani; Od 9.30 - 13.00 časova - dijelovi ulica: Branka Koščice (br. 50), Dušana Diljevića, Milana Brankovića, Omladinska, Zorana Torbice i Jasmira Malčića. Ekonomija Hitno povlačenje sa tržišta: Ako ste kupili ovo, odmah vratite

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