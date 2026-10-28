Logo

Mrtva riba pluta Vrbasom, inspekcija na terenu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
28.10.2026 12:47

Komentari:

0
Мртва риба у Врбасу.
Foto: Screenshot/Facebook

U blizini Klinike za psihijatriju u Banjaluci uočena je uginula riba, a nadležne inspekcijske službe izašle su na teren i izvršile uzorkovanje uginulih jedinki.

Uzrok uginuća za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon izrade ekotoksikološkog izvještaja.

Uginula riba u Vrbasu kod psihijatrijske klinike, čeka se izvještaj

Na ovaj problem na društvenim mrežama ukazao je odbornik u Skupštini grada Banjaluka Igor Mandić, koji je pozvao nadležne inspekcijske organe i Institut za javno zdravstvo da uzorkuju vodu i utvrde razloge uginuća ribe.

"O zaštiti Vrbasa, potrebi za kolektorima i prečišćivačima otpadnih voda priča se, a ne radi ništa godinama. Ovaj i ovakav Vrbas Banjaluku snabdijeva vodom i zaštita Vrbasa i njegovih pritoka mora biti prioritet", naveo je Mandić.

Na slučaj su reagovali i iz Centra za životnu sredinu, odakle su saopštili da je inspekcija izašla na teren i uzorkovala uginule jedinke.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Multipolarni svijet zaista postaje stvarnost

Kako su naveli, još nema informacija o razmjerama uginuća, odnosno o broju uginulih jedinki i vrstama riba koje su stradale. Zbog toga se očekuje ekotoksikološki izvještaj koji bi trebalo da pruži više informacija o ovom slučaju.

Iz Centra za životnu sredinu upozoravaju da je Vrbas izložen brojnim pritiscima, od ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda i suša do uticaja hidroelektrana, narušavanja riječnih obala, radova u koritu i eksploatacije šljunka.

"Svi ovi uticaji dovode do značajnog opadanja kvaliteta vode i staništa za veliki broj vrsta, ne samo ribe, tako da nas ovakvi i slični povodi ne smiju šokirati, već služiti kao poziv na akciju, nakon decenija nedjelovanja i zanemarivanja", poručili su iz Centra.

Uzrok uginuća ribe još nije utvrđen, a rezultati analiza trebalo bi da pokažu da li je riječ o zagađenju vode ili nekom drugom uzroku.

(MONDO)

Podijeli:

Tagovi :

Vrbas

Riba

Pomor ribe

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.

Banja Luka

Eko toplane mijenjaju način obračuna grijanja: Banjalučane očekuju drugačiji računi

4 h

1
Истраживање на Кастелу

Banja Luka

Veliko otkriće na tvrđavi Kastel u Banjaluci

6 h

0
Славина, чесма

Banja Luka

Banjalučani, spremite se: Dijelovi grada ostaju bez vode

6 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Banja Luka

Provjerite koje banjalučke ulice i naselja ostaju bez napajanja

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima