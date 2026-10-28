Hitno povlačenje sa tržišta: Ako ste kupili ovo, odmah vratite

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda: Dagnja cijela kuvana, zamrznuti proizvod od 1 kg, proizvodna serija (LOT) CO1269-338, EAN brojevi 7804677410079 i 8718969326797, datum zamrzavanja 08.06.2026, najbolje upotrijebiti do (BBD) 08.06.2028.

Kako se navodi u obavještenju na stranici poslovnog subjekta METRO Keš end Keri Hrvatska, razlog za opoziv proizvoda jeste utvrđena izloženost dagnji jonizujućem zračenju, koje se može koristiti za sterilizaciju proizvoda, ali takav postupak nije dozvoljen za ovaj proizvod namijenjen konzumaciji u Evropskoj uniji.

Ovaj opoziv proizvoda u skladu je sa našim poslovnim principom prema kom su zdravlje i dobrobit kupaca jedan od glavnih prioriteta kompanije METRO. Ukoliko ste kupili navedeni proizvod, molimo Vas da ga ne koristite i ne konzumirate, već da ga vratite u METRO centar gdje je proizvod i kupljen, poručuju iz ove kompanije.

Problem jonizujućeg zračenja

Prema regulativi Evropske unije (Direktive 1999/2/EZ i 1999/3/EZ), primjena jonizujućeg zračenja za sterilizaciju morskih plodova nije dozvoljena, a sporni proizvod nije u skladu ni sa opštim Zakonom o hrani (Uredba EZ br. 178/2002).

Iako Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) navode da sam tretman ne čini hranu radioaktivnom, propisi izričito zabranjuju da se zračenje koristi kao zamjena za higijenske propuste, jer ono može maskirati mikrobiološku neispravnost, prikriti loš kvalitet sirovine i dovesti do degradacije hranljivih materija.

Ovim povodom, novinari su poslali upit centrali ove kompanije u Srbiji. Iz METRO Keš end Keri Srbija poručili su sljedeće:

Ovim putem želimo da vas obavijestimo da METRO Keš end Keri Srbija u svojoj ponudi nema proizvod sa navedenim LOT-om.

Podaci o proizvodu: