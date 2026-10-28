Prnjavorski Dom zdravlja dobio novi ultrazvučni aparat

Prnjavorski Dom zdravlja bogatiji je za novi ultrazvučni aparat. Riječ je o novom savremenom aparatu na kojem će se moći vršiti sve vrste pregleda.

Aparat je nabavljen sredstvima ambasade Poljske u BiH i gradske uprave Prnjavor.

Novi ultrazvučni aparat odlikuje se visokom rezolucijom slike, ima dobre karakeristike sonde i umnogome će olakšati rad sa pacijentima. Dom zdravlja Prnjavor je i do sada pružao usluge ultrazvučnih pregleda, ali na starom, dotrajalom aparatu.

Direktor Doma zdravlja Bojan Subotić ističe da je cilj osavremenjavanje ove zdravstvene ustanove, a sada će nabavkom novog aparata moći da vrše sve preglede.

“Od pregleda abdomena, štitne žlijezde, protoka krvi kroz vene vrata, nogu i ostalo, sve to biće lakše sada. Zahvalan sam ambasadi Poljske u BiH, ali i gradskoj upravi Prnjavor na donaciji”, istakao je direktor Doma zdravlja Prnjavor Bojan Subotić.

Projekat „Unapređenje dijagnostičkih mogućnosti Doma zdravlja” u Prnjavoru je sufinansiran od strane ambasade Poljske u BiH.

U Domu zdravlja izvršena je primopredaja aparata koji je već u upotrebi, a ovo je još jedna potvrda dobre saradnje Poljske i Prnjavora koji je poznat kao Mala Evropa i u kojem su Poljaci nekada živjeli u velikom broju.

“Nadam se da će ovo unaprijediti dijagnostički kapaciteti u Prnjavoru i okolini. Želim i da napomenem koliko je Prnjavor važan za Poljsku, hiljade Poljaka živjeli su ovdje krajem 19. i početkom 20. vijeka. Prnjavor je takođe grad pobratim poljskog grada Boleslavjeca”, rekao je Marcin Čaplinski, otpravnik poslova u Ambasadi Poljske u BiH.

Vrijednost ultrazvučnog aparata je 97.000 KM, a polovinu sredstava izdvojila je i gradska uprava Prnjavor, kako bi Dom zdravlja imao savremeniju opremu koja je itetako potrebna za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.

Ovo je još jedan u nizu projekata koji je realizovan za potrebe Doma zdravlja, ističe gradonačelnik Darko Tomaš.

“Prije dvije godine nabavili smo mamograf, ove godine i novo vozilo, evo sada i ovaj aparat i ono što želim reći jeste da Grad Prnjavor zajedno sa Domom zdravlja čini odlične stvari za sve naše građane i mi smatramo da su ovo veoma važne stvari i važni koraci u cilju prevencije zdravlja, a onda i ako zatreba i za potrebe liječenja”, istakao je Tomaš.

Tomaš je izrazio zahvalnost i Igoru Kanjskom, predsjedniku Udruženja Poljaka “Boleslaviec” iz Prnjavora, koji je bio spona između Ambasade i Gradske uprave i pomogao da se ovaj zajednički projekat realizuje.

Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke, a Dom zdravlja vrši i mamografske preglede od prošle godine kada je uz pomoć Gradske uprave nabavljen savremeni medicinski aparat –mamograf. Mamograf je opravdao svoju ulogu, jer je do sada izvršeno oko 650 pregleda, prenosi K3.