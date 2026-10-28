Logo

Naređeno ponovo brojanje glasova sa jednog biračkog mjesta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 14:55

Komentari:

0
Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH naredila je ponovno brojanje glasova kandidata i stranaka sa jednog biračkog mjesta u Drvaru s obzirom na razliku od dva glasa u brojanju glasova sa skenera i ručnog brojanja, što utiče na dodjeljivanje mandata.

Ova naredba donijeta je na zahjev političkog pokreta Srpski nacionalni pokret FBiH koji je CIK-u uputio prigovor na tačnost rezultata.

Напад испред амбасаде Израела у Београду

Srbija

Objavljeni ime i fotografija napadača na Ambasadu u Beogradu

U današnjem nastavku sjednice CIK-a odbijeni su kao neosnovani zahtjevi Bosanske stranke Mirnes Ajanović, PSS-a, BH Zelenih i SBB-a za ponovno brojanje glasova.

Odbijen je i zahtjev kandidata Socijalističke partije iz Izborne jedinice šest Zorana Kokanovića za provjeru i ispravku rezultata.

Kao nedopušten je odbijen zahtjev koalicije "Pod lupom" koja je tražila ponovno brojanje glasova sa svih biračkih mjesta na kojima je utvrđeno da je broj glasačkih listića bio za dva odsto veći od broja prijavljenih birača, prenosi Srna.

Akcija Black Peak

Hronika

Oglasila se policija o akciji ”Black Peak”

Sjednica CIK-a trebalo da bude nastavljena i sutra kada će se razmatrati novi zahtjevi za ponovno brojanje glasova i ispravku rezultata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

brojanje glasova

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Борјана Кришто

BiH

Krišto: Odluke u BiH da donose institucije i predstavnici sva tri naroda

3 h

0
Савјет министара

BiH

Savjet ministara usvojio odluku o povećanju plata

4 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Savjet bezbjednosti da konačno preispita posljedice nametnutih odluka

5 h

0
Данас сједница Савјета министара, ево шта је дневном реду

BiH

Danas sjednica Savjeta ministara, evo šta je dnevnom redu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima