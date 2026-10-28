Naređeno ponovo brojanje glasova sa jednog biračkog mjesta

Centralna izborna komisija BiH naredila je ponovno brojanje glasova kandidata i stranaka sa jednog biračkog mjesta u Drvaru s obzirom na razliku od dva glasa u brojanju glasova sa skenera i ručnog brojanja, što utiče na dodjeljivanje mandata.

Ova naredba donijeta je na zahjev političkog pokreta Srpski nacionalni pokret FBiH koji je CIK-u uputio prigovor na tačnost rezultata.

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U današnjem nastavku sjednice CIK-a odbijeni su kao neosnovani zahtjevi Bosanske stranke Mirnes Ajanović, PSS-a, BH Zelenih i SBB-a za ponovno brojanje glasova.

Odbijen je i zahtjev kandidata Socijalističke partije iz Izborne jedinice šest Zorana Kokanovića za provjeru i ispravku rezultata.

Kao nedopušten je odbijen zahtjev koalicije "Pod lupom" koja je tražila ponovno brojanje glasova sa svih biračkih mjesta na kojima je utvrđeno da je broj glasačkih listića bio za dva odsto veći od broja prijavljenih birača, prenosi Srna.

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Sjednica CIK-a trebalo da bude nastavljena i sutra kada će se razmatrati novi zahtjevi za ponovno brojanje glasova i ispravku rezultata.