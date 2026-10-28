Upozorenje za SAD: "Napravite zalihe već danas"

Bivši zamjenik direktora FBI-ja, Den Bongino, pozvao je građane SAD da se pripreme za potencijalnu krizu i da se opskrbe hranom, vodom, baterijama i drugim osnovnim potrepštinama.

Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja savjetuje građanima da budu spremni za vanredne situacije, a Pentagon razvija planove za održavanje vojnih baza u funkciji čak i ako civilna infrastruktura otkaže.

"Nabavite sve što vam je potrebno danas. Molim vas. Uradite to za svoju porodicu", rekao je Bongino u ponedjeljak, objavio je Dejli mejl.

Preporučio je Amerikancima da nabave radio-uređaje za hitne slučajeve, baterije, hranu za hitne slučajeve i opremu za sakupljanje i filtriranje vode, uključujući tablete za prečišćavanje. Naglasio je da priprema ne znači širenje panike, već način da se porodicama olakša suočavanje sa mogućim prekidima u snabdijevanju.

"Nema ništa loše u tome da budete spremni. To nije panika", rekao je Bonđino, koji je nastavio da radi kao konzervativni komentator i podkaster nakon što je napustio FBI.

Bonginovo upozorenje uslijedilo je nakon što su se pojavile informacije o američkom odbrambenom planu pod nazivom "Tvrđava", koji ima za cilj da omogući oružanim snagama da nastave sa radom čak i u slučaju ozbiljnih poremećaja civilne infrastrukture.

Prema pisanju Dejli mejla, plan predviđa da glavne vojne baze u kontinentalnom delu SAD mogu same da zadovoljavaju osnovne potrebe, uključujući struju, vodu, gorivo i komunikacije, najmanje 90 dana.

Među predviđenim rješenjima su prenosivi nuklearni reaktori, veliki baterijski sistemi i lokalne elektroenergetske mreže nezavisne od spoljašnjeg snabdijevanja. Plan takođe uključuje stvaranje zaliha municije, goriva, kritičnih minerala, elektronike, rezervnih dijelova i medicinskog materijala. Civilne fabrike bi trebalo da budu u mogućnosti da pređu na proizvodnju za potrebe odbrane, ako je potrebno.

"Ne želimo da zavisimo od standardne civilne komunalne infrastrukture kako bismo osigurali funkcionisanje nacionalne odbrane", rekao je portparol Pentagona Šon Parnel za Foks njuz.

Bongino je pozvao građane da slijede primjer vojske i pripreme svoje domove za moguće poremećaje u snabdijevanju. Upozorio je da komšije možda neće imati višak hrane i drugih potrepština za dijeljenje.

I evropske zemlje savjetuju građanima da naprave zalihe

Upozorenja SAD dolaze u trenutku kada nekoliko evropskih zemalja savjetuje građanima da drže osnovne zalihe kod kuće u slučaju krize. Među njima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Njemačka, Irska, Holandija i Francuska. Britanska vlada je 22. oktobra pokrenula kampanju "Budite spremni", podstičući domaćinstva da naprave zalihe za nekoliko dana u slučaju da ekstremni vremenski uslovi, sajber napadi ili drugi poremećaji privremeno naruše funkcionisanje osnovnih usluga.

Švedske smjernice idu korak dalje: građani bi trebalo da budu u stanju da se samostalno brinu o sebi najmanje sedam dana u slučaju krize ili rata.

"Situacija u svijetu se drastično pogoršala posljednjih godina. U našoj blizini je rat. Ekstremni vremenski događaji su sve češći. Terorističke prijetnje, sajber napadi i kampanje dezinformacija koriste se da nas oslabe i utiču na nas", navodi se u švedskim smjernicama, prema pisanju Dejli mejla.

Ni pomenute evropske preporuke niti Bonginovo upozorenje, kako je objavio britanski list, ne ukazuju na konkretnu prijetnju koja bi odmah zahtijevala skladištenje zaliha. Riječ je o pripremi za razne moguće vanredne situacije.

Slične preporuke su objavljene i u Japanu. Prema pisanju Dejli mejla, japanske vlasti planiraju da 2. novembra pozovu sva domaćinstva da obezbijede najmanje trodnevnu zalihu hrane, vode i higijenskih potrepština, kako bi mogla samostalno da funkcionišu odmah nakon velike prirodne katastrofe, poput jakog zemljotresa ili vulkanske erupcije.