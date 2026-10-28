Drama u KPZ Bijeljina: Višestruki silovatelj se pokušao ubiti u pritvorskoj ćeliji

Kako je potvrđeno Srpskainfo, pritvorenik je jutros pokušao da izvrši samoubistvo.

U KPZ Bijeljina su potvrdili da se slučaj dogodio u prostorijama novoizgrađene pritvorske jedinice.

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"Nakon što su dežurni pripadnici službe obezbjeđenja uočili namjeru pritvorenika, reagovali su u sekundi, pružili mu prvu pomoć i hitno organizovali sanitetski prevoz. Lice R.B. je hospitalizovano u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi sa povredama opasnim po život i nalazi se pod stalnim ljekarskim nadzorom", navode iz KPZ Bijeljina.

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Prema nezvaničnim informacijama R.B. se pokušao objesiti.

Obavljen je uviđaj, a radnici KPZ Bijeljina nastavili su dalji rad u normalnom režimu uz poštovanje svih bezbjednosnih standarda.