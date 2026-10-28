Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

Prijatelju, Benjamine Netanjahu, čestitam! Likud je i ovaj put osvojio najviše mandata i to je rezultat koji govori više od svake ankete, svake kampanje i svakog pritiska, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon izbora u Izraelu.

"Vodiš svoj narod kroz vrijeme kada su tjerali cijeli svijet da gleda u drugu stranu i Izraelci su ti ponovo ukazali povjerenje, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Neka te zdravlje služi i neka ti Bog da snage za sve što je pred tobom", naveo je Dodik na Iksu.

Dodik je čestitao i Državi Izrael.

"Ovi izbori su još jedan dokaz nečega što se rijetko viđa - najvišeg nivoa demokratije i to u dijelu svijeta gdje je najviše onih koji demokratiji ne žele dobro. Glasali ste mirno, slobodno i dostojanstveno, dok su vam nad glavom stajali teroristički napadi, ratovi na granicama i prijetnje sa svih strana. Malo je naroda na svijetu koji to mogu", istakao je Dodik.

Prijatelju @netanyahu , čestitam! Likud je i ovaj put osvojio najviše mandata i to je rezultat koji govori više od svake ankete, svake kampanje i svakog pritiska. Vodiš svoj narod kroz vrijeme kada su tjerali cijeli svijet da gleda u drugu stranu i Izraelci su ti ponovo ukazali povjerenje. Neka te zdravlje služi i neka ti Bog da snage za sve što je pred tobom. Čestitam i Državi Izrael. Ovi izbori su još jedan dokaz nečega što se rijetko viđa - najvišeg nivoa demokratije i to u dijelu svijeta gdje je najviše onih koji demokratiji ne žele dobro. Glasali ste mirno, slobodno i dostojanstveno, dok su vam nad glavom stajali teroristički napadi, ratovi na granicama i prijetnje sa svih strana. Malo je naroda na svijetu koji to mogu. Izrael je pokazao da se sloboda ne brani samo vojskom i zidovima, nego i time što narod izlazi na birališta onda kada mu je najteže. Za to imate naše poštovanje i našu trajnu podršku. Republika Srpska stoji uz Izrael. Danas, sutra i uvijek. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 28, 2026

Dodik je naglasio da je Izrael pokazao da se sloboda ne brani samo vojskom i zidovima, nego i time što narod izlazi na birališta onda kada mu je najteže.

"Za to imate naše poštovanje i našu trajnu podršku. Republika Srpska stoji uz Izrael. Danas, sutra i uvijek", zaključio je Dodik.