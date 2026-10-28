Tri pomorska drona pogodila grčki brod u Crnom moru, posada evakuisana

Grčki kontejnerski brod koji plovi pod zastavom Liberije napadnut je danas u Crnom moru, u isključivom ekonomskom pojasu Bugarske, potvrdio je bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov.

Prema njegovim riječima, brod su pogodila tri pomorska drona na udaljenosti od oko 21 milje jugoistočno od rta Šabla.

Nakon napada organizovana je akcija spasavanja, a posada je uspješno evakuisana sa oštećenog plovila.

Brod je saobraćao iz izraelske luke Haifa prema Konstanci u Rumuniji, a bugarski mediji prenose da je na mjesto incidenta upućen tanker kako bi pružio pomoć oštećenom plovilu.

Za sada nije poznato ko stoji iza napada, a grčka kompanija Kontšips menadžment (Contships Management), koja upravlja brodom, nije odmah odgovorila na upite medija.

Ovo je samo jedan u nizu napada na trgovačke brodove u zapadnom dijelu Crnog mora tokom posljednjih nekoliko sedmica.

U tom periodu napadnuto je najmanje šest plovila, dok je, prema dosadašnjim procjenama, poginulo više od 20 pomoraca različitih nacionalnosti.

Ukrajinske vlasti za napade optužuju Rusiju, dok je bugarski premijer Rumen Radev ranije izjavio da ovakvi incidenti idu u prilog Moskvi.

S druge strane, Rusija negira bilo kakvu umiješanost u napade na trgovačke brodove.

Zbog učestalih napada i pogoršanja bezbjednosne situacije u Crnom moru, Bugarska je zatražila dodatnu pomoć saveznika iz NATO-a kako bi se obezbijedila zaštita pomorskih puteva.

Napadi su izazvali zabrinutost zbog mogućnosti da se posljedice rata u Ukrajini dodatno prošire na međunarodnu plovidbu u Crnom moru.