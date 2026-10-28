Oštre poruke iz Likuda: Arapske stranke ukrale izbore, policija i Šin Bet da reaguju

Izbore u Izraelu ukrale su arapske stranke koje podržavaju terorizam i uništenje jevrejske države, navela je Likud, stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Kako navode iz Likuda, oni traže istragu policije i Šin Beta.

"Izbore u Izraelu ukrale su arapske stranke koje podržavaju terorizam i uništenje jevrejske države“, navodi se u saopštenju.

Likud tvrdi da je bilo podmićivanja, prijetnji, nasilja, falsifikovanja i upotrebe zabranjenog softvera za mobilizaciju birača. Oni su najavili da će policiji, Šin Betu i izbornoj komisiji predati stotine svjedočenja i dokaza sa biračkih mjesta u arapskim mjestima. Među njima su, kako tvrdi, hiljade koverti sa novcem i glasačkim listićima stranke Raam.

"Stranka Likud dostavlja policiji, Šin Betu i Centralnoj izbornoj komisiji stotine svjedočenja i dokaza o krađi izbora na brojnim arapskim biračkim mjestima — hiljade koverti sa gotovinom i listićima stranke Raam, prijetnje i nasilje nad članovima biračkih odbora, višestruko glasanje iza paravana, glasanje sa dvostrukim identitetima, neslaganja između broja koverti i broja birača, upotrebu zabranjenog softvera za mobilizaciju birača i drugo.

הליכוד: הבחירות במדינת ישראל נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים. מפלגת הליכוד מעבירה למשטרה, לשב״כ ולוועדת הבחירות מאות עדויות וראיות על גניבת בחירות בקלפיות ערביות רבות- אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד. אנו דורשים מהמשטרה ומהשב״כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים. אנו דורשים מוועדת הבחירות התייחסות מיידית לחקירת העבירות הפליליות הללו שפגעו באופן קיצוני בטוהר הבחירות בישראל ובתוצאות הבחירות. זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 28, 2026

Zahtijevamo od policije i Šin Beta temeljnu istragu o krađi izbora od strane arapskih stranaka i potpuno krivično gonjenje počinilaca.

Zahtijevamo od Centralne izborne komisije da odmah reaguje i istraži ova krivična djela, koja su ozbiljno narušila integritet izbora u Izraelu i izborne rezultate", navode u saopštenju.

Komisija će ispitati žalbu

Centralna izborna komisija potvrdila je da je primila žalbu Likuda i da će je ispitati u okviru redovne provjere nakon izbora.

Nijedan blok nema 61 mandat

Prema podacima Centralne izborne komisije, sa 93 odsto biračkih mjesta i 85,6 odsto prebrojanih glasova, Netanjahuov blok desnih i vjerskih stranaka ima 53 mandata. To je osam manje od 61 mandata potrebnog za većinu u Knesetu, koji ima 120 poslanika. Blok bivšeg načelnika Generalštaba Gadija Ajzenkota ima 48 mandata, a arapske stranke 19: Zajednička lista 12 i Raam sedam.

Likud je najjača stranka sa 26 mandata, a Ajzenkotova stranka Jašar ima 21. Demokrate Jaira Golana imaju osam, a Jizrael Bejtenu Avigdora Libermana sedam mandata.

Rezultati se još mogu promijeniti. Komisija procjenjuje da je predato između 430.000 i 480.000 glasačkih listića u dvostrukim kovertama, uglavnom od vojnika, policajaca i diplomata. Ti glasovi vrijede oko 12 mandata. Potpuni rezultati očekuju se sutra poslijepodne, a konačni zvanični rezultati 4. novembra.

Predsjednik Isak Hercog pozvao je stranke da izbjegnu nove izbore i da u koalicione pregovore uđu otvorenog uma.