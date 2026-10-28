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Oštre poruke iz Likuda: Arapske stranke ukrale izbore, policija i Šin Bet da reaguju

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28.10.2026 18:05

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Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP Photo/David Goldman

Izbore u Izraelu ukrale su arapske stranke koje podržavaju terorizam i uništenje jevrejske države, navela je Likud, stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Kako navode iz Likuda, oni traže istragu policije i Šin Beta.

"Izbore u Izraelu ukrale su arapske stranke koje podržavaju terorizam i uništenje jevrejske države“, navodi se u saopštenju.

Likud tvrdi da je bilo podmićivanja, prijetnji, nasilja, falsifikovanja i upotrebe zabranjenog softvera za mobilizaciju birača. Oni su najavili da će policiji, Šin Betu i izbornoj komisiji predati stotine svjedočenja i dokaza sa biračkih mjesta u arapskim mjestima. Među njima su, kako tvrdi, hiljade koverti sa novcem i glasačkim listićima stranke Raam.

"Stranka Likud dostavlja policiji, Šin Betu i Centralnoj izbornoj komisiji stotine svjedočenja i dokaza o krađi izbora na brojnim arapskim biračkim mjestima — hiljade koverti sa gotovinom i listićima stranke Raam, prijetnje i nasilje nad članovima biračkih odbora, višestruko glasanje iza paravana, glasanje sa dvostrukim identitetima, neslaganja između broja koverti i broja birača, upotrebu zabranjenog softvera za mobilizaciju birača i drugo.

Zahtijevamo od policije i Šin Beta temeljnu istragu o krađi izbora od strane arapskih stranaka i potpuno krivično gonjenje počinilaca.

Zahtijevamo od Centralne izborne komisije da odmah reaguje i istraži ova krivična djela, koja su ozbiljno narušila integritet izbora u Izraelu i izborne rezultate", navode u saopštenju.

Komisija će ispitati žalbu

Centralna izborna komisija potvrdila je da je primila žalbu Likuda i da će je ispitati u okviru redovne provjere nakon izbora.

Nijedan blok nema 61 mandat

Prema podacima Centralne izborne komisije, sa 93 odsto biračkih mjesta i 85,6 odsto prebrojanih glasova, Netanjahuov blok desnih i vjerskih stranaka ima 53 mandata. To je osam manje od 61 mandata potrebnog za većinu u Knesetu, koji ima 120 poslanika. Blok bivšeg načelnika Generalštaba Gadija Ajzenkota ima 48 mandata, a arapske stranke 19: Zajednička lista 12 i Raam sedam.

Likud je najjača stranka sa 26 mandata, a Ajzenkotova stranka Jašar ima 21. Demokrate Jaira Golana imaju osam, a Jizrael Bejtenu Avigdora Libermana sedam mandata.

Rezultati se još mogu promijeniti. Komisija procjenjuje da je predato između 430.000 i 480.000 glasačkih listića u dvostrukim kovertama, uglavnom od vojnika, policajaca i diplomata. Ti glasovi vrijede oko 12 mandata. Potpuni rezultati očekuju se sutra poslijepodne, a konačni zvanični rezultati 4. novembra.

Predsjednik Isak Hercog pozvao je stranke da izbjegnu nove izbore i da u koalicione pregovore uđu otvorenog uma.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

izbori

Izrael

Arapi

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