Dodik o napadu na ambasadu: Zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju

Autor:ATV redakcija
Komentari:15
Užasnut sam terorističkim napadom na izraelsku ambasadu u Beogradu. Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost cijelog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
"Ovo nije napad na jednu ambasadu. Ovo je podsjetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju. Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda. Srbi i Jevreji dijele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvijek", napisao je Dodik na Iks-u.
Užasnut sam terorističkim napadom na izraelsku ambasadu u Beogradu. Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost cijelog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu.
Ovo nije napad na jednu ambasadu. Ovo je podsjetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju. Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda. Srbi i Jevreji dijele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvijek.
Republika Srpska stoji uz Izrael. Stoji uz Srbiju. Stoji uz svakog čovjeka koji je na liniji borbe sa ekstremizmom, fanatizmom i terorizmom.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 28, 2026
Srbija
Napadač uzvikivao Alahu akbar: Tužilaštvo o napadu ispred Ambasade Izraela u Beogradu
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h1
Republika Srpska
16 h9
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
21 h0
Najnovije
Najčitanije
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Trenutno na programu