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Dodik o napadu na ambasadu: Zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju

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28.10.2026 10:03

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Užasnut sam terorističkim napadom na izraelsku ambasadu u Beogradu. Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost cijelog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Ovo nije napad na jednu ambasadu. Ovo je podsjetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju. Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda. Srbi i Jevreji dijele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvijek", napisao je Dodik na Iks-u.

Београд напад

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Milorad Dodik

Napad Ambasada Izraela

ambasada Izraela u Beogradu

Ambasada Izraela

Izrael

Komentari (15)

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