Dodik o napadu na ambasadu: Zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju

Užasnut sam terorističkim napadom na izraelsku ambasadu u Beogradu. Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost cijelog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu. Ovo nije napad na jednu ambasadu. Ovo je podsjetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju. Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda. Srbi i Jevreji dijele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvijek. Republika Srpska stoji uz Izrael. Stoji uz Srbiju. Stoji uz svakog čovjeka koji je na liniji borbe sa ekstremizmom, fanatizmom i terorizmom.