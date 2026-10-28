Dodik: Potrebno je da jačamo našu trgovinu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska treba da jača svoju trgovinu, ali da to mora da se zasniva na proizvodnji i jačanju prerađivačke industrije.

"Trgovina je jedan od najvažnijih dijelova privrede. Ako imate dobar proizvod, a ne možete da ga plasirate putem trgovinskih mreža ništa niste ni uradili", rekao je novinarima Dodik koji je jedan od panelista Samita trgovine u Banjaluci.

On je dodao da mu je drago što će razgovarati sa poslovnim ljudima, te čuti njihove inicijative kako bi u ovoj branši bilo bolje.

"Kada je u pitanju javna vlast, važno je da vidimo da se sklone određene barijere na unutrašnjem planu koje su uglavnom na nivou BiH. Imaju neki proračuni da bi se time poboljšala trgovina", naglasio je Dodik.

U Banjaluci je danas počeo Regionalni samit trgovine koji okuplja lidere biznisa, kreatore politika i inovatore Balkana.

Tokom dva dana, Samit će okupiti privrednike, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, uz pet panela, tri predavanja i prilike za razgovore iz kojih mogu nastati nova partnerstva, rekli su organizatori.

Prvog dana fokus je na regionalnoj saradnji i inspirativnim pričama lidera trgovine, dok je drugi dan posvećen budućnosti maloprodaje, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO 2027, prenosi Srna.

Izvještaj OHR-a podmetanje stavova Evropskog parlamenta

Izvještaj OHR-a Savjetu bezbjednosti je podmukao, njime se podmeću stavovi Evropskog parlamenta koji se odnose na BiH i dokaz je zašto ta kancelarija treba da bude ukinuta, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je ukazao da je izvještaj selektivan i optužujući i ostaje na "nemoguće glupom pristupu koji se bazira samo na tome da je za sve kriv neki ruski uticaj".

Dodik je istakao da taj uticaj ne postoji već da je Republika Srpska opredijeljena za saradnju sa Rusijom.

"To je naša odluka koja će ostati trajna. Glupe birokrate iz Evrope misle da sve mogu da objasne strahom od Rusije, koji je apsolutno iracionalan", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je ocijenio da je OHR, koji je napravio mnogo zla u BiH, sada sebi zadao autogol, jer je izvještaj iritirajući i za Rusiju i za Ameriku i za sve druge zemlje koje objektivno žele da posmatraju odnose u BiH.

Podsjetio je da rukovodstvo Srpske nije krilo da ne želi da uvede sankcije Rusiji sa kojom želi da ima dobre odnose i oni su vidljivi.

"To što je neko u Briselu odlučio da to drugačije bude i tražio da se prate njihove politike, drugo je pitanje. Jasno smo rekli da nećemo", naveo je Dodik.

Dodik je ocijenio da je radi objektivnosti na početku izvještaja trebalo navesti da je Amerika jasno rekla da ne želi da gradi tuđe države kao što je BiH.

"To unosi ozbiljne promjene u pristupu na unutrašnjem planu. S druge strane, u izvještaju nema onoga što je objektivan problem u BiH, a on se odnosi na spoljnopolitičke aktivnosti BiH. Zar nije ta oblast potpuno srušena", upitao je Dodik.

Dodao je da Elmedin Konaković i Denić Bećirević nastupaju samostalno, da nemaju zajedničke stavove Predsjedništva, idu po svijetu i lažu i petljaju, te govore samo muslimanske stavove.

"Kleveću Srbe gdje god stignu", konstatovao je Dodik.

Dodik je rekao da u izvještaju nema nijedne riječi o tome kako je neovlašteni pojedinac nametnuo odluku kako da se sprovodi sudski postupak, te da smatra da je tim izvještajem, osim BiH, ponižen i Savjet bezbjednosti.

"Nadam se da će to ljudi u Savjetu bezbjednosti veoma jasno vidjeti", zaključio je Dodik