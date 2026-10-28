Logo

Veliko otkriće na tvrđavi Kastel u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 10:50

Komentari:

0
Истраживање на Кастелу
Foto: Screenshot / YouTube

Tokom nastavka arheoloških istraživanja na Tvrđavi Kastel u Banjaluci pronađen je novi skelet, čime se ukupan broj otkrivenih skeleta na tom lokalitetu popeo na trinaest, potvrđeno je iz arheološkog tima.

Nova otkrića rezultat su rada studenata istorije sa univerzitetā u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, okupljenih kroz Školu arheologije, a u saradnji sa Muzejom Republike Srpske i Društvom arheologa Republike Srpske.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Potrebno je da jačamo našu trgovinu

Arheolog Ivana Pandžić izjavila je za "BN" televiziju da se na lokaciji Dvorište 2 nastavljaju iskopavanja započeta osamdesetih godina prošlog vijeka, koja su u međuvremenu bila zaustavljena.

"Počevši da radimo ovdje, imali smo želju da vratimo sjaj ovom dijelu jer je šteta da ne bude prezentovan u sklopu Tvrđave Kastel. Tridesetak godina je prošlo od ranijih istraživanja i lokalitet je bio obrastao, ali nismo očekivali da ćemo pronaći kompletnu nekropolu sa čak 13 skeleta", rekla je Pandžićeva.

Пожар ватрогасци

Hronika

Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće

Slojevitost ovog prostora dodatno je potvrđena 2023. godine, kada je u bedemima otkrivena nekropola sa šest skeleta.

Od ukupno 13 pronađenih skeleta, osam uzoraka poslato je na detaljne laboratorijske analize u Rumuniju, a dosadašnji rezultati pokazuju da najstariji analizirani uzorak datira iz 1380. godine.

Studenti i arheolozi nastavljaju rad na terenu, a završetak tekuće faze istraživanja planiran je do kraja ove sedmice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Kastel

Arheologija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Славина, чесма

Banja Luka

Banjalučani, spremite se: Dijelovi grada ostaju bez vode

1 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Banja Luka

Provjerite koje banjalučke ulice i naselja ostaju bez napajanja

4 h

0
Бањалука криви сат

Banja Luka

57 godina od razornog zemljotresa u Banjaluci

16 h

0
Угинуле рибе у Врбасу, тражи се реакција надлежни

Banja Luka

Uginule ribe u Vrbasu, traži se reakcija nadležni

19 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Instagram postaje novi Jutjub: Stiže velika promjena za društvene mreže

11

47

U Istočnom Sarajevu i dalje redukcije vode: ''Sad nema ko da mi polije da se umijem''

11

40

Arapi tvrde da ih Netanjahu zove u Vladu

11

38

Vavrinka završio karijeru

11

32

Francuska uvodi brutalne kazne za nasilne demonstrante

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima