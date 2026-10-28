Veliko otkriće na tvrđavi Kastel u Banjaluci

Tokom nastavka arheoloških istraživanja na Tvrđavi Kastel u Banjaluci pronađen je novi skelet, čime se ukupan broj otkrivenih skeleta na tom lokalitetu popeo na trinaest, potvrđeno je iz arheološkog tima.

Nova otkrića rezultat su rada studenata istorije sa univerzitetā u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, okupljenih kroz Školu arheologije, a u saradnji sa Muzejom Republike Srpske i Društvom arheologa Republike Srpske.

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Arheolog Ivana Pandžić izjavila je za "BN" televiziju da se na lokaciji Dvorište 2 nastavljaju iskopavanja započeta osamdesetih godina prošlog vijeka, koja su u međuvremenu bila zaustavljena.

"Počevši da radimo ovdje, imali smo želju da vratimo sjaj ovom dijelu jer je šteta da ne bude prezentovan u sklopu Tvrđave Kastel. Tridesetak godina je prošlo od ranijih istraživanja i lokalitet je bio obrastao, ali nismo očekivali da ćemo pronaći kompletnu nekropolu sa čak 13 skeleta", rekla je Pandžićeva.

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Slojevitost ovog prostora dodatno je potvrđena 2023. godine, kada je u bedemima otkrivena nekropola sa šest skeleta.

Od ukupno 13 pronađenih skeleta, osam uzoraka poslato je na detaljne laboratorijske analize u Rumuniju, a dosadašnji rezultati pokazuju da najstariji analizirani uzorak datira iz 1380. godine.

Studenti i arheolozi nastavljaju rad na terenu, a završetak tekuće faze istraživanja planiran je do kraja ove sedmice.