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Vavrinka završio karijeru

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28.10.2026 11:38

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Вавринка завршио каријеру
Foto: Tanjug / AP / Thibault Camus

Švajcarski teniser Stan Vavrinka (41) oprostio se od profesionalnog tenisa porazom pred domaćom publikom u Bazelu. Osvajač tri grend slem titule izgubio je od Čeha Jiržija Lehečke 5:7, 6:7 (2), čime je stavio tačku na karijeru dugu 24 godine.

Vavrinka je još prošle godine najavio povlačenje na kraju sezone 2026, a za poslednji nastup izabrao je turnir u domovini.

"Tokom čitave karijere želio sam samo da pružim sve od sebe, da se borim za svaki poen i da nemam za čim da žalim. To sam dugovao sebi, protivnicima, turnirima i navijačima. Poslije više od 20 godina mogu da odem bez kajanja", poručio je Vavrinka.

Švajcarac je prvi grend slem trofej osvojio 2014. na Australijskom openu, pobjedom protiv Rafaela Nadala u finalu. Potom je savladao Novaka Đokovića u borbi za titulu na Rolan Garosu 2015. i Ju-Es openu 2016.

Tokom karijere osvojio je 16 ATP titula, a najbolji plasman ostvario je 2014, kad je bio treći teniser svijeta. Sa Rodžerom Federerom osvojio je olimpijsko zlato u dublu u Pekingu 2008, dok je šest godina kasnije bio dio reprezentacije koja je Švajcarskoj donela prvi trofej Dejvis kupa, piše Žurnal.

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Sten Vavrinka

tenis

teniser

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