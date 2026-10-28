Virus hara među djecom: Pedijatar upozorava na zabunu među roditeljima

Mučnina, malaksalost, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, kao i bol u stomaku koji prolazi nakon stolice, a zatim se ponovo javlja, najčešći su simptomi virusa koji trenutno hara Srbijom, objašnjava pedijatar Dejan Jonev.

On ističe i kada bi trebalo da se, nakon mjesec dana ovakve situacije, stanje sa virusnim infekcijama napokon stiša.

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Prema riječima dr Joneva, već gotovo mjesec dana najviše se javljaju pacijenti sa stomačnim virusom, a koji, pored uporne stolice nerijetko imaju i nagon za povraćanjem.

"Već gotovo mjesec dana imam najviše pacijenata sa stomačnim virusom. Najčešći simptomi su mučnina, malaksalost, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, kao i bol u stomaku koji prolazi nakon stolice, a zatim se ponovo javlja. Bilo je pacijenata koji su, uz navedene simptome, uporno povraćali dan i po do dva, dok je treća, ujedno i najrjeđa varijanta, uključivala tečne stolice", priča na početku dr Jonev.

Kako dodaje sagovornik portala ''Telegraf.rs'', ovakvo stanje kod pacijenata, pokazalo se do sada, traje obično nekoliko dana.

"Mnogi pacijenti su se žalili na subjektivni osjećaj vrućine u glavi, ali kada izmjere temperaturu, nje zapravo nema. Visoka temperatura, i do 40 stepeni, javljala se izuzetno rijetko i to uglavnom kod pacijenata sa mješovitom virusnom infekcijom. Oni su, pored stomačnog, imali i respiratorni virus koji zahvata gornje disajne puteve, što podrazumijeva zapušen nos, grebanje u grlu i kašalj", dodaje doktor.

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Infekcija pretežno pogađa, navodi dalje doktor, djecu školskog i predškolskog uzrasta, dok je trenutno veliki problem taj što se virus vrlo lako prenosi.

"Virus se veoma lako prenosi, posebno u zatvorenim kolektivima poput škola i vrtića, gdje se prostorije slabije provjetravaju. Zbog te lake prenosivosti, već mjesec dana imamo epidemiju ove infekcije. Karakteristično je da, nakon što se dijete razboli, ubrzo budu zaraženi i svi ostali ukućani, pa su tako obuhvaćene sve generacije", ističe pedijatar Jonev.

Pošto se dešava da se virus prenese na sve članove porodice, pa i na starije ljude, upitali smo doktora i kako na njih utiče ova situacija.

"Ovakva situacija može biti posebno rizična za starije osobe i hronične bolesnike. Usljed upornog povraćanja i tečnih stolica brzo dolazi do iscrpljivanja organizma, što dodatno slabi imunitet onima kojima je zdravlje već narušeno", kaže pedijatar.

Dok se trenutna virusološka situacija ne stiša, pacijentima se, dodaje pedijatar, preporučuje unos veće količine tečnosti i redovno uzimanje probiotika.

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"Probiotici se savjetuju čak i kada pacijent nema problem sa stolicom, jer se oko 70 odsto antitijela nalazi u digestivnom traktu. Unosom dobrih bakterija čuvamo imunitet i pomažemo organizmu da se bolje odbrani. U slučaju upornog povraćanja, propisuju se antiemetici, lijekovi koji smanjuju nagon za povraćanjem", govori dalje pedijatar.

Kako kaže dalje, pojava ovakvih infekcija je očekivana u ovo doba godine, naročito zbog promjena vremena i činjenice da je neuobičajeno toplo, ali da nas uskoro očekuju povoljniji uslovi.

"Nadolazeće zahlađenje neće pogodovati virusima. Ipak, u posljednjih nekoliko dana primjećujem da epidemija polako jenjava i smanjuje se broj pacijenata sa ovim tegobama, te se nadam da će ubrzo potpuno prestati", zaključuje na kraju razgovora pedijatar Dejan Jonev.