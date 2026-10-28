Maskirane osobe s nožem vrebaju kod škola? Roditelji zabrinuti

U Nišu je među roditeljima zavladala zabrinutost nakon upozorenja o maskiranim osobama koje su, prema navodima građana, viđene na nekoliko lokacija u gradu, uglavnom u blizini škola, tokom poslijepodnevnih i večernjih časova.

Osobe su, kako se navodi, bile obučene u crno i nosile bijele maske, a slučaj je povezan sa navodnim opasnim TikTok izazovom koji izaziva strah među djecom i roditeljima.

Na Fejsbuk grupi „Za mame iz Niša i okoline“ Nišlijka Jelena M. upozorila je roditelje djece koja pohađaju Osnovnu školu „Kralj Petar Prvi“ da obrate posebnu pažnju na prostor kod napuštene kuće, koja se nalazi preko puta škole.

Prema njenim riječima, djeca su prijavila da su na tom mjestu vidjela maskirane osobe čiji ih je izgled uplašio. Kako je navela, mališani su opisali lica sa izgledom krvavih usta i brade, a tvrdili su i da je jedna od osoba imala veliki nož.

Jelena M. je navela da se, prema pričama djece, tri maskirane osobe pojavljuju oko 17 časova i plaše mališane.

„Djeca su istraumirana, pod stresom. To je veoma opasno za njihovo psihofizičko stanje, posljedice mogu biti veoma dugotrajne“, istakla je ona.

Dodala je da su u školi obećali da će o svemu obavijestiti školskog policajca.

„Ni najmanje nije smiješno. Ako je to nečija bolesna šala, moraće hitno da se zaustavi“, poručila je Jelena M.

U svojoj objavi pozvala je i na brzu reakciju, navodeći da bi bilo potrebno da neko uspije da zadrži bar jednu od maskiranih osoba do dolaska policije. Ipak, ovakve situacije treba prepustiti nadležnim službama, bez samostalnih obračuna i izlaganja građana opasnosti.

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Objava je izazvala brojne reakcije. U komentarima su se javili i drugi građani koji su tvrdili da su slične maskirane osobe primijećene u školi u Donjem Komrenu i kod marketa u tom dijelu grada.

Zabrinuti roditelji pozivali su policiju da reaguje, dok su pojedini predlagali da se sami organizuju kako bi pronašli osobe koje navodno stoje iza ovih događaja.

Bilo je i onih koji su pokušali da se našale na račun situacije, ali većina komentara bila je usmjerena na bezbjednost djece i potrebu da se utvrdi šta se zaista dogodilo.

Pojedini korisnici društvenih mreža tvrdili su da se pojavljivanje maskiranih osoba najavljuje putem TikToka, ali te tvrdnje zahtijevaju dodatnu provjeru.

Prema informacijama navedenim u objavi, roditelji do tada nisu zvanično prijavili slučaj Policijskoj upravi u Nišu, ali je policija imala saznanja o događaju i radila na identifikaciji osoba koje se maskiraju i navodno učestvuju u ovom izazovu.

Nadležne službe treba da utvrde šta se zaista dogodilo, a roditeljima se savjetuje da razgovaraju sa djecom, da ozbiljno shvate njihove strahove i da eventualne nove slučajeve odmah prijave policiji. Do zvanične potvrde svih okolnosti, navode o maskiranim osobama i njihovim namjerama treba posmatrati s oprezom, prenosi B92.