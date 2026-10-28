Logo

Tramp: Bolsonaro i njegova porodica dobrodošli u SAD

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 14:01

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su brazilski predsjednički kandidat Flavio Bolsonaro i njegova porodica dobrodošli u SAD nakon poraza Bolsonara na predsjedničkim izborima u Brazilu.

On je komentarisao izjavu predstavnika Bijele kuće da će Stejt department izdati vize porodici Bolsonaro, čime će im biti dozvoljen ulazak u SAD.

Уништавање Вјечне ватре Сарајево

Hronika

Sarajevo: Sin nakon ubistva majke uništavao Vječnu vatru i hodao go po gradu

"Odobriću to. Mislim da su oni dobri ljudi. Ne bih imao ništa protiv", rekao je Tramp.

Američki lider je naglasio da trenutno ne zna gdje se nalazi Bolsonaro i da je čuo glasine da je sin bivšeg predsjednika Brazila trenutno u Argentini.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Donald Tramp

Flavio Bolsonaro

Brazil

Komentari (0)

Pročitajte više

Акција Листа

Hronika

Poznata imena uhapšenih u akciji ”Lista”

3 h

0
Терористички напад на амбасаду Израела у Београду.

Srbija

Oglasio se MSP Izraela o terorističkom napadu u Beogradu

3 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са Риком Холцаплом, шефом Мисије Европске организације за безбједност и сарадњу.

Republika Srpska

Minić sa šefom Misije OEBS-a: Nastavak ekonomskog razvoja Srpske

3 h

1
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Usvojen izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

3 h

6

Više iz rubrike

Службе за хитне интервенције раде на мјесту судара два воза у Урди, у Шпанији, у сриједу, 28. октобра 2026. године.

Svijet

Poginulo najmanje 50 osoba: Objavljeni snimci jezivog sudara vozova

4 h

0
Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Svijet

Putin: Multipolarni svijet zaista postaje stvarnost

4 h

0
Мексичка емисија "Ес Шоу" нашла се у центру пажње након што је водитељ Ернесто Чавана шутнуо дрон који је летио у студију, а летелица потом погодила у лице једну од сарадница емисије.

Svijet

Voditelj šutnuo dron i pogodio manekenku u lice

4 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

Arapi tvrde da ih Netanjahu zove u Vladu

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima