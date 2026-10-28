Tramp: Bolsonaro i njegova porodica dobrodošli u SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su brazilski predsjednički kandidat Flavio Bolsonaro i njegova porodica dobrodošli u SAD nakon poraza Bolsonara na predsjedničkim izborima u Brazilu.

On je komentarisao izjavu predstavnika Bijele kuće da će Stejt department izdati vize porodici Bolsonaro, čime će im biti dozvoljen ulazak u SAD.

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"Odobriću to. Mislim da su oni dobri ljudi. Ne bih imao ništa protiv", rekao je Tramp.

Američki lider je naglasio da trenutno ne zna gdje se nalazi Bolsonaro i da je čuo glasine da je sin bivšeg predsjednika Brazila trenutno u Argentini.

(Srna)