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Minić sa šefom Misije OEBS-a: Nastavak ekonomskog razvoja Srpske

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28.10.2026 13:40

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са Риком Холцаплом, шефом Мисије Европске организације за безбједност и сарадњу.
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa Rikom Holcaplom, šefom Misije Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju.

Tokom sastanka, Holcapl je čestitao Miniću na izbornoj pobjedi za predsjednika Republike Srpske i konstatovao da je primjena nove izborne tehnologije pružila dodatni legitimitet izbornom procesu.

S druge strane, Minić je informisao šefa Misije OEBS-a da će vlast u Republici Srpskoj biti formirana veoma brzo, po završetku procedure u Centralnoj izbornoj komisiji. Precizirao je da očekuje brzo konstituisanje Narodne skupštine i izbor novog saziva Vlade, te izrazio očekivanje da će i novi sastav izvršne vlasti nastaviti sa naporima na daljem ekonomskom napretku Republike Srpske.

Влада Републике Српске

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Takođe, istakao je da je, poslije održanih izbora, od izuzetne važnosti da se vlast na svim nivoima u BiH formira što je prije moguće, kako bi se mogle posvetiti rješavanju stvarnih problema sa kojim se suočavaju građani.

Naglasio je da će, po stupanju na funkciju predsjednika Republike, pored institucionalnog jačanja Srpske, biti posvećen i razvoju povoljnog poslovnog ambijenta i poticanja daljeg ekonomskog razvoja.

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Tagovi :

Savo Minić

OEBS

Rik Holcapl

Saradnja

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