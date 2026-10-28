Minić sa šefom Misije OEBS-a: Nastavak ekonomskog razvoja Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa Rikom Holcaplom, šefom Misije Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju.
Tokom sastanka, Holcapl je čestitao Miniću na izbornoj pobjedi za predsjednika Republike Srpske i konstatovao da je primjena nove izborne tehnologije pružila dodatni legitimitet izbornom procesu.
S druge strane, Minić je informisao šefa Misije OEBS-a da će vlast u Republici Srpskoj biti formirana veoma brzo, po završetku procedure u Centralnoj izbornoj komisiji. Precizirao je da očekuje brzo konstituisanje Narodne skupštine i izbor novog saziva Vlade, te izrazio očekivanje da će i novi sastav izvršne vlasti nastaviti sa naporima na daljem ekonomskom napretku Republike Srpske.
Republika Srpska
Usvojen izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija
Takođe, istakao je da je, poslije održanih izbora, od izuzetne važnosti da se vlast na svim nivoima u BiH formira što je prije moguće, kako bi se mogle posvetiti rješavanju stvarnih problema sa kojim se suočavaju građani.
Naglasio je da će, po stupanju na funkciju predsjednika Republike, pored institucionalnog jačanja Srpske, biti posvećen i razvoju povoljnog poslovnog ambijenta i poticanja daljeg ekonomskog razvoja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h6
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
51
16
50
16
48
16
40
16
34
Trenutno na programu