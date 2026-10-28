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MUP Srpske pojačao bezbjednosne mjere nakon terorističkog napada u Beogradu

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28.10.2026 12:17

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Тактичко-показним збором на Тргу Крајине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске обиљежило je наставак Дана полиције.
Foto: ATV

Nakon terorističkog napada ispred ambasade Izraela u Beogradu MUP Republike Srpske pojačao je bezbjednosne mjere radi zaštite građana i prevencije eventualnih bezbjednosnih prijetnji u Srpskoj.

Kako je saopštio MUP pojačane mjere bezbjednosti obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Izraelom na teritoriji Republike Srpske.

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”Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je povoljno, ali će policijski službenici, u skladu sa bezbjednosnim procjenama, preduzimati dalje mjere i radnje uz intenziviranu saradnju sa drugim nadležnim bezbjednosnim agencijama”, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.

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Srbija

Ko je maloljetni terorista koji je počinio napad ispred ambasade Izraela?

Dodaju da će MUP RS nastaviti da prati bezbjednosnu situaciju i preduzima mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite života i imovine građana.

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MUP Republike Srpske

teroristički napad u Beogradu

ambasada Izraela u Beogradu

terorizam

Teroristički napad

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