MUP Srpske pojačao bezbjednosne mjere nakon terorističkog napada u Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Nakon terorističkog napada ispred ambasade Izraela u Beogradu MUP Republike Srpske pojačao je bezbjednosne mjere radi zaštite građana i prevencije eventualnih bezbjednosnih prijetnji u Srpskoj.
Kako je saopštio MUP pojačane mjere bezbjednosti obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Izraelom na teritoriji Republike Srpske.
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”Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je povoljno, ali će policijski službenici, u skladu sa bezbjednosnim procjenama, preduzimati dalje mjere i radnje uz intenziviranu saradnju sa drugim nadležnim bezbjednosnim agencijama”, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.
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Dodaju da će MUP RS nastaviti da prati bezbjednosnu situaciju i preduzima mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite života i imovine građana.
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