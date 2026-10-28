Dodik: EU prepreka razvoju, BiH najveći problem Republike Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su neprihvatljive barijere u protoku robe i da je postao evroskeptik, a uskoro bi mogao doći i do stava da je EU glavna prepreka razvoju ovog prostora.

"Od evrooptimiste došao sam do evroskeptika. Ali mislim da ću vrlo brzo doći do stava da je glavna prepreka razvoja ovdje EU", rekao je Dodik na panelu "Kad prepreke postanu prekretnice – politika, trgovina i veliki izazovi" u okviru Regionalnog samita trgovine u Banjaluci.

Dodik je napomenuo da je BiH najveći problem i slabost Republike Srpske, navodeći da je u takvom okviru teško utvrditi zajedničke politike i realizovati ih.

"Da bismo bili uspješno društvo i privredno uspješniji, jednog dana moramo se razići", rekao je Dodik.

Govoreći o geopolitičkom položaju Srpske, Dodik je rekao da Ruska Federacija, za razliku od EU, ne ograničava saradnju sa drugim partnerima.

On je ukazao da Srpska ima mogućnost da nabavlja naftu iz Ruske Federacije po znatno povoljnijim cijenama, ali da je u tome sprečava EU. "Mogli bismo imati izuzetno niske cijene nafte ovdje. To bismo mogli uraditi, ali ne možemo zbog EU", istakao je Dodik.

Osvrćući se na odnose sa Srbijom, Dodik je rekao da je Republika Srpska imala odličnu saradnju sa njenim vlastima i da takve odnose treba da održava i u budućnosti.

"Mi iz Srpske moramo da budemo uz zvanično izabrane ljude u Srbiji. Sa dokorašnjim predsjednikom Srbije Aleksandrom/ Vučićem sam imao odličnu saradnju. Želim da imam dobre odnose sa svima", rekao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska u budućnosti želi da završi auto-put prema Srbiji, realizuje svoje energetske projekte i svoje investicije u poljoprivredu.

Podsjetio je da Republika Srpska održava nisku cijenu električne energije, najnižu u regionu, te da privrednicima nudi stabilnost i jasne politike.

Dodik je istakao da je uloga vlasti da očuva stabilnost društva i stvara dobre uslove za poslovnu zajednicu, dodajući da Srpska ima razvijene brojne poslovne zone i da privrednici koji jednom dođu u Srpsku ne odlaze.

Napomenuo je da su hrana, energetika, politička stabilnost i kultura prioriteti razvoja Republike Srpske i da njena politika mora biti usmjerena na privrednu ekspanziju i veći plasman domaćih proizvoda na svjetska tržišta.

On je rekao da se u politici mora boriti za prave vrijedosti i da Srpska ima jasan stav o pitanjima društvenih vrijednosti i da neće prihvatiti da se u udžbenike uvode termini "roditelj jedan" i "roditelj dva".

Naglasio je da će Republika Srpska još rigoroznije raditi na zaštiti porodice, djece i obrazovanja.

On je istakao da Republika Srpska ima veliki broj mladih ljudi koji mogu da se bave razvojem savremenih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju, te da njihov rad mora biti stimulisan od Vlade Srpske.

Kao značajan korak u tom pravcu naveo je razvoj Naučno-tehnološkog centra u Banjaluci, ali i razvoj takvih kapaciteta u drugim dijelovima Republike Srpske.

Zaključio je da su uspjeh mladih ljudi i podrška ostvarivanju njihovih ciljeva od primarnog značaja.

(Srna)