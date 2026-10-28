Eko toplane mijenjaju način obračuna grijanja: Banjalučane očekuju drugačiji računi

Potrošnja toplotne energije za oktobar neće biti iskazana na oktobarskim računima za fizička lica, odnosno stambene objekte, već će na novembarskim računima biti prikazana ukupna potrošnja za oktobar i novembar, saopšteno je iz banjalučkih "Eko toplana".

Za ovu kategoriju potrošača u oktobru neće biti pojedinačnog očitavanja kalorimetara, dok se popis stanja mjernih mjesta za pravna lica i poslovne prostore obavlja redovno.

"Redovan popis kalorimetara fizičkih lica obavićemo tokom novembra, a ukupna potrošnja za oktobar i novembar biće iskazana na novembarskim računima", navodi se u saopštenju "Eko toplana".

Razlog za izmjenu plana očitavanja je povećan broj kvarova na distributivnoj mreži, zbog čega su svi raspoloživi ljudski resursi preusmjereni na njihovo hitno otklanjanje na terenu, piše BL portal.

Kako objašnjavaju iz ovog komunalnog preduzeća, preusmjeravanje radnika i tehničkih kapaciteta napravljeno je prvenstveno kako bi se obezbijedio kontinuitet isporuke toplotne energije i stabilno grijanje za sve potrošače na početku sezone grijanja.

Zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije obustavljena je danas potrošačima u ulicama Petra Kočića 1A, 1B i 1C, Prvog krajiškog korpusa 12 i 16, Miše Stupara 40 i Đure Đakovića 10.

Iz "Eko toplana" zahvalili su potrošačima na strpljenju i razumijevanju.