Logo

Trikovi šminkera za brzo prekrivanje podočnjaka: Efekat je trenutan

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 12:26

Komentari:

0
Жена у бијелом огртачу наноси крему за подручје око очију док се огледа.
Foto: kaboompics/Pexels

Područje ispod očiju je obično prvo koje otkriva da se niste dovoljno odmorili. Srećom, šminka nudi moćna rješenja, sa tehnikama koje transformišu umorne oči za samo nekoliko minuta.

Šminka ispod očiju je manje o "prekrivanju", a više o dodavanju svjetlosti, ravnoteže i dimenzije, ističu šminkeri.

Сузана Јовановић

Scena

''Brzo preboljela Sašinu smrt'': Suzani Jovanović smještaju aferu sa pjevačem?

Uz prave proizvode i tehnike, stvaranje prirodno osvježenog, mladalačkog izgleda postaje iznenađujuće lako. Svaki korak je osmišljen da izbriše znakove umora i vrati zdrav sjaj, čak i u vašim najnapornijim danima.

Kako šminka može transformisati podočnjake?

Kesice i podočnjaci mogu se pojaviti iz više razloga: nedostatak sna, zadržavanje tečnosti, zbog genetika ili jednostavno stres. Iako šminka ne može potpuno da ih obriše, može ih inteligentno kamuflirati. Ključ je razumijevanje kako svjetlost djeluje na nježnu kožu oko očiju i strateško nanošenje proizvoda. Šminka ne bi trebalo samo da sakrije, već bi trebalo da koriguje, balansirajući sjenke i osvijetljenost kako bi se stvorio budniji i prirodniji izgled.

1. Tehnika dvostrukog korektora

Korištenje dvije nijanse korektora je mali gest koji pravi veliku razliku. Počnite sa korektorom boje breskve da biste neutralisali tamnu pigmentaciju. Nakon toga nanesite korektor za pola nijanse svjetliji od vaše kože da biste je posvijetlili. Izblendajte oba sloja vlažnim sunđerom nježnim tapkanjem.

Водитељ

Svijet

Voditelj šutnuo dron i pogodio manekenku u lice

2. Nanošenje korektora za podizanje očiju

Umjesto da nanosite korektor po cijelom području ispod oka, povucite meku dijagonalnu liniju od unutrašnjeg ugla oka prema sljepoočnicama i razmažite je ka spolja. Ova optička tehnika podiže oči i smanjuje vid umora, pružajući suptilni efekat podizanja bez napora. Idealna je za dane kada je nedostatak sna primjetniji nego što biste željeli.

3. Tehnika "svijetlog sendviča"

Da biste osigurali da vaš korektor ostane na mjestu satima, nanesite tanak sloj providnog pudera između dva lagana nanošenja korektora. Ova metoda, poznata kao "svijetli sendvič", fiksira proizvod bez ugrožavanja prirodnosti. Koristite malu četkicu da kontrolišete količinu i puder nanesite na područja gdje se koža najviše nabora.

(NovostiMagazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

šminkanje

savjeti za šminkanje

podočnjaci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Група људи сједи на столицама, обучених у црне кожне чизме на паркетном дрвеном поду.

Stil

Najjednostavije čizme ponovo su najpoželjnije u svijetu mode

2 d

0
Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.

Stil

Prirodan sastojak iz kuhinje koji prekriva sijede

4 d

0
Кајли Џенер за неколико минута зарадила пет милиона долара? Супермодели јој нису ни близу

Stil

Kajli Džener za nekoliko minuta zaradila pet miliona dolara? Supermodeli joj nisu ni blizu

5 d

0
Шишке дјевојка

Stil

Otkrijte koje šiške najbolje pristaju vašem obliku lica

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima