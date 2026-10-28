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Hitno potrebna krv za teško povrijeđenog dječaka (15): Evo gdje se može donirati

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28.10.2026 14:30

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Хитно потребна крв за тешко повријеђеног дјечака (15): Ево гдје се може донирати
Foto: ATV

Na društvenim mrežama Sarajlije dijele apel za doniranje krvi teško povrijeđenom dječaku od 15 godina.

Prema informacijama, za dječaka je potrebna krvna grupa 0 negativna (0-).

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U apelu se navodi da je 15-godišnji dječak, perspektivni sportista, teško povrijeđen u nesreći koja se desila u petak, 23. oktobra.

"Izgubio je ruku, životno je ugrožen i hitno mu je potrebna krv", navodi se u apelu.

U apelu se poziva da osobe sa 0- krvnom grupom učine dobro djelo.

"Teško je prihvatiti da za dijete od petnaest godina pišemo: životno ugrožen. Ako možete pomoći, molim vas, budite među onima koji će danas učiniti dobro dijelo i pomoći da dječak sljedeći rođendan dočeka živ", navodi se.

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Krv se može donirati u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH, na adresi Čekaluša 86, Sarajevo.

(CrnaHronika)

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Sarajevo

povrijeđen dječak

doniranje krvi

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