Hitno potrebna krv za teško povrijeđenog dječaka (15): Evo gdje se može donirati

Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama Sarajlije dijele apel za doniranje krvi teško povrijeđenom dječaku od 15 godina.
Prema informacijama, za dječaka je potrebna krvna grupa 0 negativna (0-).
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U apelu se navodi da je 15-godišnji dječak, perspektivni sportista, teško povrijeđen u nesreći koja se desila u petak, 23. oktobra.
"Izgubio je ruku, životno je ugrožen i hitno mu je potrebna krv", navodi se u apelu.
U apelu se poziva da osobe sa 0- krvnom grupom učine dobro djelo.
"Teško je prihvatiti da za dijete od petnaest godina pišemo: životno ugrožen. Ako možete pomoći, molim vas, budite među onima koji će danas učiniti dobro dijelo i pomoći da dječak sljedeći rođendan dočeka živ", navodi se.
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Krv se može donirati u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH, na adresi Čekaluša 86, Sarajevo.
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