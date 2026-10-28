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Bolnica ''Srbija'': Podrška ženama oboljelim od raka dojke

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28.10.2026 13:41

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Foto: Facebook/Screenshot

Predstavnici Bolnice "Srbija" i Srednjoškolskog centra "Istočna Ilidža" obilježili su mjesec borbe protiv raka dojke i fotografisanjem sa ružičastim trakama - simbolom borbe protiv te bolesti poslali poruku solidarnosti i podrške oboljelim ženama.

Cilj ove dvije ustanove, u saradnji sa školskom sekcijom "Medikon", je podizanje svijesti o značaju prevencije, redovnih pregleda i podrške oboljelima.

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"Važno je pružiti podršku oboljelim ženama tokom liječenja, ali i onima koje su već prošle kroz ovu životnu borbu", saopšteno je iz Bolnice "Srbija".

Rak dojke je jedan od najčešćih malignih tumora kod žena, a rano otkrivanje bolesti značajno povećava mogućnost uspješnog liječenja.

U prevenciji su važni redovni pregledi, samopregled dojki, kao i ultrazvučni i mamografski pregledi u skladu sa preporukama ljekara.

Među faktorima rizika za nastanak raka dojke su starosna dob, genetska predispozicija, porodična i lična istorija bolesti, izloženost zračenju, dugotrajna hormonska terapija, konzumiranje alkohola, pušenje i nedovoljna fizička aktivnost.

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Oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke, sa ciljem informisanja javnosti o značaju ranog otkrivanja bolesti i pružanja podrške oboljelima.

(Srna)

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Tagovi :

Bolnica Srbija

rak dojke

kancer

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