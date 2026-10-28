Ministarstvo poručilo privrednicima: Rok je do subote

Ministarstvo privrede i preduzetništva privrede Srpske podsjeća privredne subjekte da je 31. oktobar 2026. krajnji rok za realizaciju projekata i podnošenje zahtjeva za isplatu podsticaja.

Za subjekte, kojima su rezervisana sredstva podsticaja za ulaganja u 2026. godini, rok za realizaciju prihvaćenih ulaganja projekta i samofinansiranog dijela prihvaćenih ulaganja projekta, kao i za dostavljanje zahtjeva za isplatu podsticaja sa pripadajućim dokazima, je 31. oktobar 2026. godine.

Postupak dodjele podsticaja za ulaganja sprovodi se u dvije faze: fazi rezervacije i fazi isplate podsticaja. U fazi rezervacije provjerava se ispunjenost propisanih uslova i utvrđuje iznos podsticaja. U fazi isplate utvrđuje se da li je privredni subjekt koji je ostvario pravo na rezervaciju podsticaja realizovao prihvaćena ulaganja projekta ili samofinansirani dio prihvaćenih ulaganja projekta.

Realizacija prihvaćenih ulaganja projekta podrazumijeva da je predmet ulaganja projekta plaćen i isporučen kod privrednog subjekta koji je ostvario pravo na podsticaj.

Realizacija samofinansiranog dijela prihvaćenih ulaganja projekta podrazumijeva da su plaćene obaveze prema dobavljaču za predmet ulaganja projekta u iznosu koji se finansira iz sredstava privrednog subjekta.

Ministarstvo razmatra dostavljene dokaze o potpunoj realizaciji prihvaćenih ulaganja projekta, te u cilju provjere može vršiti kontrolu putem neposredne posjete privrednom subjektu u njegovim poslovnim prostorijama. Postupak kontrole sprovodi se primjenom metoda neposrednog uzorka. Po okončanju kontrole, privrednim subjektima se dostavlja rješenje o isplati podsticaja za ulaganja.

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U slučaju da prihvaćena ulaganja nisu potpuno realizovana, rješenjem o isplati podsticaja utvrđuje se obaveza zaključenja ugovora između privrednog subjekta i Ministarstva, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa daljom realizacijom prihvaćenih ulaganja projekta.

Prilikom zaključenja ugovora, privredni subjekt dužan je da Ministarstvu dostavi blanko potpisane i ovjerene mjenice sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao sredstvo obezbjeđenja povrata podsticajnih sredstava u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza i nerealizacije prihvaćenih ulaganja projekta.

Podsticaji za ulaganja namijenjeni su tehnološkom unapređenju prerađivačke industrije i njenoj tranziciji na zelenu i cirkularnu ekonomiju.

Privredni subjekt koji do navedenog roka ne dostavi zahtjev za isplatu podsticaja sa pripadajućim dokazima gubi pravo na podsticaj.