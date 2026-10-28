Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih

U Narodnu skupštinu Republike Srpske u srijedu poslijepodne stigle su prijeteće poruke u kojima se poziva na "likvidaciju svih krštenih ljudi".

Poruka je naslovljena kao "zahtjev za postupanje prema krštenom narodu", a u njoj se muslimani pozivaju na džihad.

"Poštovani, molim vas da u vezi terorističkog napada na poštene ispovjednike islama Gradske uprave Prijedor gospođu Pavić iz Sanice, Damira sa Hambarina, sve ispovjednike Islamske republike koji teškom mukom ispovijedaju, njihovu djecu, vjenčane i nevjenčane Islamske vjernike koji žive i rade u Gradskoj upravi i pošteno obavljaju džihad 24 sata, od strane krštenih ljudi koji su uložili gladne godine, dijelove tijela, unutrašnje organe i tjelesne tekućine kako bi im postavili pitanje koje se tiče pribavljanja vode i hrane za krštenje građana i koji su na taj način uglednim islamskim prinčevima i princezama nanijeli uvredu, obavite likvidaciju svih krštenih ljudi u Prijedoru i obezbijedite normalno ispovijedanje islama skupštinskih odbornika, demokratske većine islamske nacije, njihovih porodica i djece", stoji u poruci.

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Dalje se "mole da obezbijede što više novca za ulaganje u džihad i sakaćenje krštene djece i građana".

"Molim vas da obezbijedite novac, toksine, alat za sakaćenje krštene djece i građana i ako je moguće njihovu smrt kako bi izbjegli viruse u nosićima poštenih i adekvatnih muslimana i sve potrebno za funkcionisanje džihada u Gradu Prijedoru i čitavoj islamskoj BiH te sve potrebno za funkcionisanje lijepe muslimanke Grada Prijedora, odjeću, šminku, automobile, nakit od vrijednosti za obučene i sve što je potrebno za obnažene muslimanke koje ispovijedaju rađanje džihada u BiH, stotine hiljada dokumenata, lične karte, pasoše, prijateljstva u susjednim republikama za rast i razvoj Islamske Republike, novac za legalno poslovanje, sklapanje brakova, omogućavanje sticanja nekretnina krštenih naroda i sve dalje za potrebe funkcionisanje pripadnika Islamske Republike", piše u prijetnji.

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"Takođe vas molim da ohladite moj leš u ludnici prema Rješenju gospođe Gačić kako se provociranje džihada nikada ne bi ponovilo i kako bi omogućili nesmetano ispovijedanje islama u svakoj tački BiH, život Islamskih vjernika, rađanje drage djece i obaveze koje imaju kao Islamska nacija. Molim vas da pribavite što više novca za potrebe vašim Islamskim vjernicima s obzirom na troškove koje džihad ima kao i svi džihad ratnici u islamskim zemljama u okruženju te troškove svim građanina koji su se pridružili džihadu u BiH", dodaje se.

U nastavku se ponavlja se "molba" za prikupljanje novca za džihad.

"Takođe vas molim za novac za djecu, digitalnu djecu, djecu koju zamišljaju zabunom, mile majke džihada, nagrađene očeve džihada, održavanje sjećanja na džihad, potrebe transporta, pripremanja alata za obavljanje džihad, odjeću i nakit za uljepšavanje mladih djevojaka koje njeguju brigu o džihadu, za rast i razvoj djece džihad, za pomoć za stres za velikog oca džihada, koji teškim radom ne rade ništa u BiH a vole BiH više nego džihad" navodi se u mejlu i zaključuje:

"S obzirom da islamski vjernici obnašaju odgovorne funkcije načelnika, načelnika finansija, načelnika zdravstvenih ustanova, velikih privrednih društava kao stvarni vlasnici BiH, s obzirom na njihov težak rad i obaveze, njihove porodice koje se odriču ali moraju da održavaju islamskim dekretom obavezna prava nadam se da shvatate da je neophodna likvidacija svih krštenih ljudi u bošnjačkim ludnicama i zatvorima i realizacija Islamske republike, zadovoljavanje njihovih potreba i obezbjeđivanja njihovog izražavanja i izražavanja njihovih saradnika koji funkcionišera operator islamske BiH".