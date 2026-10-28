Cvijanović uputila telegram saučešća povodom željezničke nesreće u Španiji

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća španskom kralju Felipeu VI, premijeru Pedru Sančezu i narodu Španije, povodom željezničke nesreće u provinciji Toledo.

"Povodom tragične željezničke nesreće u Španiji, koja je odnijela brojne ljudske živote, upućujem Vam izraze najdubljeg saučešća. U ovim teškim trenucima naše misli su sa porodicama nastradalih, kojima je ovaj tragični događaj nanio nenadoknadiv gubitak, kao i sa svim povrijeđenima, uz želje za njihov brz i uspješan oporavak. Molim Vas da porodicama stradalih prenesete izraze mog iskrenog saučešća, a građanima Kraljevine Španije poruke dubokog saosjećanja i solidarnosti", navodi se u telegramu saučešća Cvijanovićeve.

Podsjećamo, najmanje 50 ljudi je poginulo, a više od 179 je povrijeđeno u jutrošnjem sudaru dva voza u Urdi u provinciji Toledo, na pruzi Madrid-Sevilja, prema posljednjim podacima Službe civilne zaštite u Kastilji-La Manči, prenose španski mediji. Željeznički saobraćaj je obustavljen.