Logo

Cvijanović uputila telegram saučešća povodom željezničke nesreće u Španiji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 13:44

Komentari:

0
Цвијановић упутила телеграм саучешћа поводом жељезничке несреће у Шпанији
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća španskom kralju Felipeu VI, premijeru Pedru Sančezu i narodu Španije, povodom željezničke nesreće u provinciji Toledo.

"Povodom tragične željezničke nesreće u Španiji, koja je odnijela brojne ljudske živote, upućujem Vam izraze najdubljeg saučešća. U ovim teškim trenucima naše misli su sa porodicama nastradalih, kojima je ovaj tragični događaj nanio nenadoknadiv gubitak, kao i sa svim povrijeđenima, uz želje za njihov brz i uspješan oporavak. Molim Vas da porodicama stradalih prenesete izraze mog iskrenog saučešća, a građanima Kraljevine Španije poruke dubokog saosjećanja i solidarnosti", navodi se u telegramu saučešća Cvijanovićeve.

Podsjećamo, najmanje 50 ljudi je poginulo, a više od 179 je povrijeđeno u jutrošnjem sudaru dva voza u Urdi u provinciji Toledo, na pruzi Madrid-Sevilja, prema posljednjim podacima Službe civilne zaštite u Kastilji-La Manči, prenose španski mediji. Željeznički saobraćaj je obustavljen.

Судар-возови-Шпанија

Svijet

Poginulo najmanje 50 osoba: Objavljeni snimci jezivog sudara vozova

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Španija

Saučešće

Sudar vozova

nesreća

željeznička nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са Риком Холцаплом, шефом Мисије Европске организације за безбједност и сарадњу.

Republika Srpska

Minić sa šefom Misije OEBS-a: Nastavak ekonomskog razvoja Srpske

3 h

1
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Usvojen izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

3 h

6
Тактичко-показним збором на Тргу Крајине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске обиљежило je наставак Дана полиције.

Republika Srpska

MUP Srpske pojačao bezbjednosne mjere nakon terorističkog napada u Beogradu

4 h

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: EU prepreka razvoju, BiH najveći problem Republike Srpske

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

16

50

Cijene nafte u porastu

16

48

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

16

40

Dodik čestitao Netanjahuu: Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvijek

16

34

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima