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Potvrđeni prvi slučajevi gripa: Vakcinacija najefikasnija mjera prevencije

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28.10.2026 14:14

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Foto: pexels/Tessy Agbonome

U Federaciji BiH su potvrđeni prvi slučajevi gripa u sezoni 2026/2027. U okviru virusološkog nadzora potvrđena su četiri uzorka pozitivna na virus gripa tipa "A" od 19. do 25. oktobra, saopšteno je iz federalnog Zavoda za javno zdravstvo.

U saopštenju je navedeno da je od početka sezone pojačanog nadzora respiratornih infekcija u FBiH prijavljeno ukupno 1.325 slučajeva bolesti sličnih gripu, kao i da se trenutna aktivnost ove bolesti procjenjuje kao niska.

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Vakcinacija je najefikasnija mjera prevencije gripa, posebno za lica sa povećanim rizikom od razvoja težih oblika bolesti i komplikacija, te zaposlene.

Zavod je sproveo postupak javne nabavke i zaključio ugovore za nabavku vakcina protiv gripa za sezonu 2026/2027. i trenutno se čeka isporuka, na čiju dinamiku utiče velika potražnja na globalnom tržištu.

(Srna)

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Tagovi :

FBiH

gripa

Sezonski grip

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