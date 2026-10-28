Grijanje na pelet može koštati i preko 4.000 KM

Grijanje na pelet u sezoni 2026/2027. moglo bi pojedina domaćinstva u BiH koštati više od 4.000 KM, zavisno od količine potrebnog energenta i cijene po kojoj ga nabavljaju.

Za porodičnu kuću od 120 kvadratnih metara troškovi se značajno razlikuju, posebno kada se uporede dobro izolovani objekti i starije kuće koje tokom zime gube više toplote.

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Prema pregledu Federalnog ministarstva trgovine od 22. oktobra, cijene peleta kod proizvođača i trgovaca znatno se razlikuju. Na području Tuzlanskog kantona evidentirana je cijena od 740 KM za tonu peleta klase A2 u Gračanici, dok je u Živinicama tona sertifikovanog peleta klase A1 kod jednog trgovca koštala 826,70 KM.

U Gračanici je prijavljena i cijena od 750 KM za tonu nesertifikovanog peleta, a u Lukavcu 793,30 KM za tonu klase A2. Razlike u cijeni zavise od proizvođača, trgovca, klase i kvaliteta peleta.

Koliko košta grijanje na pelet za 120 kvadrata?

Za primjer možemo uzeti kuću od 120 kvadratnih metara koja tokom sezone potroši između tri i pet tona peleta. Riječ je o okvirnoj računici jer stvarna potrošnja zavisi od izolacije, vremenskih uslova, efikasnosti kotla i temperature koju ukućani održavaju.

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Ako domaćinstvo tokom zime potroši tri tone, pri cijeni od 750 KM po toni za pelet će izdvojiti 2.250 KM. Uz cijenu od 826,70 KM, trošak raste na približno 2.480 KM.

Za četiri tone peleta potrebno je izdvojiti od 3.000 do približno 3.307 KM. Domaćinstva kojima tokom sezone treba pet tona moraju računati na izdatak od 3.750 do 4.134 KM.

Ova računica zasnovana je na dvije evidentirane cijene u Tuzlanskom kantonu, ali se one odnose na različite klase peleta. Navedeni iznosi predstavljaju trošak nabavke goriva, bez eventualne dostave, održavanja kotla i električne energije potrebne za njegov rad.

Zašto neke kuće troše znatno više peleta?

Dvije kuće iste kvadrature ne moraju imati ni približno jednaku potrošnju. Objekat s kvalitetnom fasadom, dobrom stolarijom i izolovanim krovom može zahtijevati znatno manje energije od stare kuće bez termoizolacije.

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Na potrošnju utiče i način korištenja grijanja. Domaćinstva koja održavaju višu temperaturu tokom cijelog dana ili zagrijavaju veći broj prostorija trošiće više peleta nego ona koja griju manji prostor.

Zbog toga grijanje na pelet za jednu porodicu može predstavljati trošak od oko 2.500 KM, dok drugoj za istu sezonu može biti potrebno više od 4.000 KM.

(RTV Slon)