Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o problemima u Banjaluci.
Dotrajala toplovodna mreža. Hoće li to značiti i skuplje grijanje?
Nestašice vode u prigradskim naseljima, proširenje naplate parkinga, saobraćajne gužve i gradska zaduženja.
Ko plaća cijenu neriješenih problema i šta građane tek čeka?
Za „Bitno” govore: Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka i Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banja Luka.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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