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Bitno: Banjalučki problemi

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Izvor:

ATV

28.10.2026 15:01
Битно: Бањалучки проблеми
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o problemima u Banjaluci.

Dotrajala toplovodna mreža. Hoće li to značiti i skuplje grijanje?

Nestašice vode u prigradskim naseljima, proširenje naplate parkinga, saobraćajne gužve i gradska zaduženja.

Ko plaća cijenu neriješenih problema i šta građane tek čeka?

Za „Bitno” govore: Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka i Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banja Luka.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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