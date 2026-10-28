„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o problemima u Banjaluci.

Dotrajala toplovodna mreža. Hoće li to značiti i skuplje grijanje?

Nestašice vode u prigradskim naseljima, proširenje naplate parkinga, saobraćajne gužve i gradska zaduženja.

Ko plaća cijenu neriješenih problema i šta građane tek čeka?

Za „Bitno” govore: Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka i Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banja Luka.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.