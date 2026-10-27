Logo

Bitno: Sloboda

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

27.10.2026 21:00
Битно: Слобода
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta - Sloboda. Govora, između ostalog.

Za „Bitno” govore novinari Snežana Mitrović i Goran Dakić.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrea Jaglica.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bitno

Andrea Jaglica

ATV

Više iz rubrike

Бизнис план: Од берзе и аутопутева до вјештачке интелигенције

Emisije

Biznis plan: Od berze i autoputeva do vještačke inteligencije

12 h

0
Важно: Резултати ванредних парламентарних избора у Србији

Emisije

Važno: Rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji

1 d

0
На Борчевом путу: Побједа над финским клубом "КуПС"

Emisije

Na Borčevom putu: Pobjeda nad finskim klubom "KuPS"

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Izbori u Izraelu: Niko nema većinu, niko neće sa Arapima

23

02

Opozicija u Izraelu proglasila pobjedu uprkos "pat-poziciji"

22

58

Kostur dinosaura prodat za 47 miliona dolara anonimnom kupcu

22

48

Dodik: Izvještaj OHR-a pun netačnih informacija, SB UN-a da poništi sve nametnute odluke

22

48

Donald Tramp sprema stvaranje 51. američke države?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima