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Oglasio se MSP Izraela o terorističkom napadu u Beogradu

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28.10.2026 13:50

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Терористички напад на амбасаду Израела у Београду.
Foto: MUP Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela potvrdilo je da je pokušan teroristički napad u blizini izraelske ambasade u Beogradu.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela potvrdilo je da je pokušan teroristički napad u blizini izraelske ambasade u Beogradu.

"Potvrđujemo navode o pokušaju terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu. Napadača je neutralisala lokalna policija. Niko od osoblja Ambasade nije povređen, a sama misija je u trenutku incidenta, koji se dogodio kasno noću, bila zatvorena. Nadležni organi trenutno sprovode istragu o ovom događaju", saopšteno je na Iksu.

Oglasila se ambasadorka Izraela

Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan izjavila je da su u Ambasadi duboko uznemireni i šokirani terorističkim napadom koji se dogodio sinoć i pozvala na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza tog užasnog čina, piše B92.

"Osuđujemo ovaj teroristički napad. Ovo je pretnja svima nama, kao i direktna prijetnja miru i bezbjednosti", rekla je ambasadorka.

Dodala je da je nakon napada razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem, koji ju je, kako je navela, uvjerio da će slučaj biti temeljno istražen.

"Ovo je drugi put u posljednje dvije godine da se dogodio teroristički napad na Ambasadu Izraela u Beogradu. Snažno pozivam na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog užasnog čina, a odgovorni priveli pravda", rekla je ona.

Напад испред амбасаде Израела у Београду

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Bar-Ilan je izrazila najdublju zahvalnost i priznanje pripadnicima Žandarmerije Srbije i njihovom pripadniku čiji su, kako je istakla, hrabar čin i odlučna reakcija sprečili još teže krvoproliće i ozbiljnije posljedice.

"Želimo mu potpuni oporavak, a njemu i njegovoj porodici izražavamo zahvalnost za jučerašnji hrabar postupak", rekla je ambasadorka Izraela.

Potvrdila je da su svi zaposleni u Ambasadi bezbjedni i da su dobro.

Maloljetno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a proglašen je crveni stepen opasnosti od terorizma.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao Ambasadu Izraela.

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ambasada Izraela u Beogradu

Napad Ambasada Izraela

Ambasada Izraela

Beograd

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