Oglasio se MSP Izraela o terorističkom napadu u Beogradu

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela potvrdilo je da je pokušan teroristički napad u blizini izraelske ambasade u Beogradu.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela potvrdilo je da je pokušan teroristički napad u blizini izraelske ambasade u Beogradu.

"Potvrđujemo navode o pokušaju terorističkog napada u blizini Ambasade Izraela u Beogradu. Napadača je neutralisala lokalna policija. Niko od osoblja Ambasade nije povređen, a sama misija je u trenutku incidenta, koji se dogodio kasno noću, bila zatvorena. Nadležni organi trenutno sprovode istragu o ovom događaju", saopšteno je na Iksu.

Attempted Terrorist Attack Near the Israeli Embassy in Belgrade We confirm reports of an attempted terrorist attack near the Israeli Embassy in Belgrade. The attacker was neutralized by local police. No embassy personnel were injured, and the mission was closed at the time of the incident, which occurred late at night. The incident is currently under investigation by the relevant authorities. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 28, 2026

Oglasila se ambasadorka Izraela

Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan izjavila je da su u Ambasadi duboko uznemireni i šokirani terorističkim napadom koji se dogodio sinoć i pozvala na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza tog užasnog čina, piše B92.

"Osuđujemo ovaj teroristički napad. Ovo je pretnja svima nama, kao i direktna prijetnja miru i bezbjednosti", rekla je ambasadorka.

Dodala je da je nakon napada razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem, koji ju je, kako je navela, uvjerio da će slučaj biti temeljno istražen.

"Ovo je drugi put u posljednje dvije godine da se dogodio teroristički napad na Ambasadu Izraela u Beogradu. Snažno pozivam na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog užasnog čina, a odgovorni priveli pravda", rekla je ona.

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Bar-Ilan je izrazila najdublju zahvalnost i priznanje pripadnicima Žandarmerije Srbije i njihovom pripadniku čiji su, kako je istakla, hrabar čin i odlučna reakcija sprečili još teže krvoproliće i ozbiljnije posljedice.

"Želimo mu potpuni oporavak, a njemu i njegovoj porodici izražavamo zahvalnost za jučerašnji hrabar postupak", rekla je ambasadorka Izraela.

Potvrdila je da su svi zaposleni u Ambasadi bezbjedni i da su dobro.

Maloljetno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, a proglašen je crveni stepen opasnosti od terorizma.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao Ambasadu Izraela.