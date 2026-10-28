Uhapšen načelnik Gradske uprave za privredu u Novom Sadu

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen S.B. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično djelo Nesavjestan rad u službi.

"U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S.B, u periodu od 2020. do zaključno 2025. godine, kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kršenjem propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način, očigledno nesavjesno postupao u vršenju službe, i to u pogledu kontrole realizacije 126 projekata udruženja koje je finansirao Grad Novi Sad preko Gradske uprave za privredu. Na taj način je Gradu Novom Sadu pričinjena imovinska šteta u ukupnom iznosu od 83.260.000,00 dinara", navodi se u saopštenju.

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Na osnovu odobrenja Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom S.B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

"Osim toga, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je, u periodu od 19. februara 2025. godine do 12. oktobra 2026. godine, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnijelo 33 optužna akata kojima je obuhvaćeno 386 projekata, za koje postoji opravdana sumnja da su budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovali ukupnu štetu u iznosu od 146.226.136,52 dinara. Do sada su tim povodom u 15 predmeta donijete osuđujuće presude, od kojih su u 10 predmeta pravnosnažne", zaključuje se u saopštenju.