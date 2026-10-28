Ko je maloljetni terorista koji je počinio napad ispred ambasade Izraela?

Noćašnji teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu, izveden svega petnaest minuta poslije ponoći, otvorio je brojna pitanja o profilu i motivima lica koje je krenulo u krvavi pohod na srpskog žandarma.

Iako je napadač na licu mjesta likvidiran u samoodbrani pripadnika policije, iz zvaničnih izjava ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i dosadašnjeg toka istrage isplivavaju ključni detalji o tome ko je bio napadač i šta se o njemu tačno zna.

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Maloljetnik iz Šapca

Prvi i najšokantniji podatak jeste starost napadača - riječ je o maloljetnom licu. Iako njegov pun građanski identitet u trenutku prvog saopštenja još nije bio zvanično i formalno zaključen, postoji osnovana sumnja bezbjednosnih organa da napadač potiče iz Šapca.

Bio je pod nadzorom službi

Ono što posebno ukazuje na ozbiljnost situacije jeste podatak da napadač nije bio nepoznat srpskim obavještajcima. Kako je potvrđeno, bezbjednosne službe su ga već pratile i držale pod operativnim nadzorom, što znači da je njegovo djelovanje već ranije privuklo pažnju nadležnih sektora za borbu protiv ekstremizma.

Otvoreni simpatizer Islamske države

Prema podacima koje su službe imale o njemu, maloljetnik je bio otvoreni pristalica zloglasne Islamske države. Njegova radikalizacija nije bila skrivena ni u virtuelnom svijetu - na svom Instagram profilu javno je isticao obilježja ove terorističke organizacije, držeći crnu zastavu i simbol ISIS-a kao svoj vizuelni i ideološki potpis.

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Naoružan sa dva sječiva i spreman na smrtonosan ishod

Sam tok napada pokazuje visok stepen fanatizma i agresije. Napadač nije oklevao: bio je naoružan sa čak dva noža i direktno je nasrnuo na pripadnika Žandarmerije uz vjerske pokliče "Alahu akbar". U napadu je uspio da posječe žandarma po licu prije nego što je policajac reagovao vatrenim oružjem i neutralisao ga.

Istraga koja je u toku treba da do kraja rasvijetli sve kontakte i kretanje maloljetnika iz Šapca, kao i pitanje da li je u ovaj teroristički akt ušao kao „usamljeni vuk“ ili je imao logističku podršku šire ćelije, što je već podiglo bezbjednost u zemlji na najviši, crveni stepen.

(Telegraf.rs)